“Estado crítico”: saiba como foi o acidente da atriz que caiu do 5º andar do prédio

Famosa por sua participação na série “Quando Chama o Coração”, a atriz Mamie Laverock, de 19 anos, está internada em estado grave no Canadá após cair do 5º andar de um prédio.

De acordo com a mãe da atriz, Nicole Compton, Mamie caiu da varanda no último domingo, quando “foi retirada de uma unidade segura do hospital e levada até uma passarela, de onde caiu de uma altura de cinco andares”. Não há mais detalhes sobre o que ela fazia na “unidade segura”, apenas que tratava-se de uma emergência médica, e nem como caiu da plataforma.

De acordo com as informações, desde o acidente ela foi submetida a cinco cirurgias e permanece internada em estado crítico. “Ela sofreu ferimentos que ameaçam sua vida, passou por múltiplas cirurgias extensas e está atualmente em suporte de vida”, disse a família.

Para fazer frente aos extensos gastos médicos necessários para tentar salvar sua vida, os familiares de Mamie iniciaram uma vaquinha online para arrecadar fundos. A campanha é administrada pela mãe e pai da jovem, Nicole e Rob Compton, que já levantou cerca de 14 mil dólares, mas ainda não são o suficiente para cobrir os mais de 25 mil dólares gastos até agora.

A produtora responsável pela série de TV emitiu um comunicado lamentando o acidente. “Estamos profundamente tristes ao ouvir as notícias sobre Mamie. Como um querido membro de nossa comunidade ‘Quando Chama o Coração’, desejamos a ela e sua família paz, conforto e muitas orações durante este difícil momento”.

Além da série “Quando Chama o Coração”, Mamie também participou da série Psych, um filme de guerra.