"Está grávida?": Lady Gaga reaparece com um traje curioso que despertou suspeitas

Ela voltou. Lady Gaga agradou seus 56,4 milhões de seguidores no Instagram na sexta-feira, 24 de maio, com uma sessão de fotos excêntrica, que lembra 2008 quando ela revolucionou com seu álbum The Fame e os subsequentes looks extravagantes e únicos. Tudo isso faz parte do lançamento de um novo trabalho com o qual ela retomaria sua carreira como cantora.

A artista lançou na noite de 23 de maio o seu projeto “Gaga: The Chromatica Ball”, que estreou em 25 de maio na HBO Max. A artista compartilhou três publicações na popular rede social sobre a sessão de fotos em que posou com um longo vestido branco de látex justo ao corpo e umas botas de plataforma no mesmo tom, um conjunto que ela personalizou com peças de carro. Todo o traje foi desenhado pela marca Selva.

Além disso, ela dramatizou o visual com uma longa juba preta azabache com uma franjinha curta e sobrancelhas descoloridas. "No tapete vermelho, eu disse a eles que era uma peça de carro. Eles perguntaram que tipo e eu disse que não sei, não sou mecânico", brincou a atriz de 38 anos. Sobre o possível álbum que lançará este ano, ela adiantou: "Não se parece em nada com o que fiz antes. Adoro quebrar gêneros e explorar a música".

No entanto, enquanto muitos estavam focados no traje exótico, outros notaram sua barriga, que parece estar um pouco protuberante, dando a impressão de que a artista pode estar grávida e se tornar mãe pela primeira vez. Nos vídeos que ela compartilhou em suas histórias, também foi possível notar sua barriga "crescida". Esta não seria a primeira vez que ela fica grávida.

Em 2021, a intérprete de “Alejandro” revelou no documentário “The me you can’t see”, transmitido pela Apple TV, que quando tinha 19 anos foi supostamente abusada sexualmente por um agente musical: “Eu estava trabalhando no negócio, e um produtor me disse: ‘Tire suas roupas’. (...) Eu disse que não. E fui embora, e me disseram que iriam queimar toda a minha música. E eles não pararam. Eles continuaram a me questionar, e então fiquei paralisada e simplesmente... Nem me lembro disso”.

Ela finalizou sua confissão: "A pessoa que me estuprou me deixou grávida na esquina, na casa dos meus pais, porque estava vomitando e me sentia doente. Devido ao abuso, fui mantida trancada em um estúdio por meses".

No ano passado, em outubro, também houve rumores de que ela estaria grávida pela primeira vez, pois ela posou com um vestido vermelho que mostrava um volume na área do abdômen. Gaga está atualmente em um relacionamento com um especialista em matemática chamado Michael Polansky.