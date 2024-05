Enquanto se exibia para Angelina: veja como a filha mais nova de Brad Pitt rejeitou publicamente seu pai

Angelina Jolie e Brad Pitt têm protagonizado uma longa batalha legal após se divorciarem, pois a atriz acusou o pai de seus filhos de violência doméstica, o que levou ambos a lutar pela custódia das crianças e também pelos negócios que compartilharam durante os anos em que estiveram juntos.

ANÚNCIO

Vivienne, Zahara, Knox, Maddox, Pax e Shiloh, são os filhos que a ex-casal compartilha e vários deles decidiram se distanciar de seu pai. Recentemente, foi Vivienne, a jovem de 15 anos que seguiu os passos de seus pais no mundo da atuação.

A filha mais nova de Jolie e Pitt fez parte da produção do musical 'The Outsiders', onde se encarregou de manter distância do famoso, causando grande surpresa e até críticas à sua mãe.

O deslize que Brad Pitt sofreu de sua filha mais nova

Angelina Jolie expôs algumas das brigas que teve com Brad Pitt, afirmando que em várias delas houve agressões contra ela e seus filhos, o que os afastou como família.

Foi a atriz quem ficou com a custódia das crianças e elas deram todo o seu apoio a ela. Vivianne fez isso ao tomar a decisão de remover o sobrenome de seu pai de seu nome, então nos créditos da produção você pode ler apenas Vivianne Jolie.

Seu gesto tem sido considerado por muitos como um apoio a Angelina, enquanto outros acreditam que a menor foi manipulada por sua mãe.

Depois de aparecer em filmes como ‘Malévola’, Vivianne se juntou ao elenco de ‘The Outsiders’, que é uma obra baseada no icônico romance de S.E. Hinton e conta com a produção de Angelina Jolie, mostrando assim a grande cumplicidade entre mãe e filha.

ANÚNCIO

"Viv me lembra minha mãe, no sentido de que não busca ser o centro das atenções, mas sim ser um apoio para outros criativos. Ela é muito reflexiva e séria sobre teatro, e trabalha duro para entender melhor como contribuir", confessou Jolie sobre sua primogênita.

A decisão de Vivianne não a torna a primeira do clã a deixar para trás o sobrenome de seu pai, pois sua irmã mais velha, Zahara, já havia feito isso ao se apresentar em um evento em sua universidade em novembro passado como Zahara Marley Jolie.