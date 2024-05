Ben Affleck se refugia em seus três filhos em meio a rumores de separação de JLo

De acordo com o portal Univisión, em uma coletiva de imprensa realizada pela atriz no México, em 22 de maio passado, foi perguntado a ela se são verdadeiras as especulações de que ela se separará do galã de Hollywood.

"Você sabe que é melhor do que isso", respondeu ao jornalista que fez a pergunta, mas não confirmou nem negou os relatos.

O fato é que desde 19 de maio não foram vistos juntos, o que gerou suspeitas entre a mídia e os fãs que estão atentos a qualquer detalhe nas redes sociais.

Ben se refugia em seus filhos

Recentemente, Ben foi visto ao ar livre junto com seus filhos Violet, Fin e Samuel. Nesta ocasião, a protagonista do filme ‘Atlas’ não fez parte da reunião familiar como em outras ocasiões.

Affleck e os adolescentes, com quem ele divide com sua ex Jennifer Garner, foram vistos do lado de fora de um restaurante em Santa Mônica, Califórnia, no domingo, 26 de maio.

ANÚNCIO

Os quatro estavam sentados em uma mesa do lado de fora do estabelecimento, comendo e conversando. Além disso, jogaram cartas e pareciam se divertir.

Todos estavam muito esportivos, Ben estava de jeans e camiseta cinza, enquanto Violet, de 18 anos, usava uma saia preta com um suéter estampado de borboletas na frente e uma camiseta branca que combinava com seus tênis.

Fin (anteriormente conhecida como Seraphina), de 15 anos, vestia uma blusa de moletom azul-marinho com bermudas verdes militares e Samuel, de 12 anos, estava usando seu pijama, em tons escuros e xadrez.

ANÚNCIO

Tags