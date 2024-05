Antes e depois: Jojo Todynho compartilha fotos mostrando a evolução de seu corpo

Jojo Todynho posa com look monocromático na academia

A funkeira Jojo Todynho compartilhou um novo registro de biquini para mostrar a evolução em seu corpo desde a mudança de hábitos. Jojo, que também passou por uma cirurgia bariátrica em agosto de 2023, já eliminou 53kg desde o procedimento cirúrgico e da mudança em seu estilo de vida. Segundo a Quem, este último compartilhamento feito pela cantora deixou os seguidos boquiabertos com a mudança.

ANÚNCIO

Nas imagens é possível notar as mudanças no corpo de Jojo, que segue firme em sua nova rotina de treinos associados com a alimentação saudável. Em uma das imagens, ela está usando um biquini neon com estampa de animal print, enquanto na outra, mais recente, Jojo é vista em um modelo laranja.

Na legenda ela ainda aproveitou para alfinetar os que duvidaram em sua evolução. “Não vai dar certo? Será? Menos 53kg. Evoluindo e vivendo meu propósito”, comenta a cantora.

Os seguidores também não perderam tempo em tecer elogios a ela: “E ainda tem quem diz que não teve mudança”, comentou um seguidor. “Só não vê mudança quem não quer, determinação”.

Mudança no estilo de vida

As mudanças no estilo de vida e rotina de Jojo começaram em agosto do ano passado, quando ela decidiu se submeter a uma cirurgia bariátrica e seguir uma rotina regrada para perda de peso. Para isso, Jojo é acompanhada por uma equipe de nutricionistas, médicos e personal trainer que adaptam sua agenda de treino conforme os objetivos dela.

Em menos de 1 mês após a operação, Jojo já tinha atingido a marca de –10kg na balança, sendo que recentemente ela chegou aos 100kg, com objetivo de baixar o peso ainda mais e chegar aos 90kg como sua próxima meta.

No Instagram, ela faz questão de compartilhar sua rotina com os seguidores, mostrando que nem sempre tudo é tão “mágico” quanto parece e que é preciso se dedicar até mesmo nos dias em que não existe vontade para treinar.