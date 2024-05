‘Anjos na Terra’ é um filme baseado em uma história real que irá lembrá-lo do poder da fé e da redenção

Os filmes que exploram temas de crença, esperança e redenção costumam ser subestimados por muitos, mas num mundo cada vez mais acelerado, caótico e cheio de incertezas, podem fornecer um refúgio para aqueles que buscam conforto e esperança. É assim que ‘Anjos na Terra’ (Ordinary Angels) é tudo o que você precisa para lembrar que sempre há um raio de luz, mesmo na pior adversidade.

Nesta história, Hilary Swank dá vida a Sharon, uma coproprietária de um salão de beleza bem-sucedido em Louisville, Kentucky, mas que carrega um peso muito grande em sua alma. Durante o dia, ela se dedica a pentear clientes, enquanto à noite desfruta da vida noturna, perdendo-se completamente no álcool. Tudo muda quando sua amiga e sócia, preocupada com ela, a leva a uma reunião dos Alcoólicos Anônimos, mas Sharon, incapaz de aceitar seu problema, acaba comprando cerveja.

Embora pareça que isso desencadeará o caos, se transforma em um momento de "iluminação divina" quando chega ao caixa para pagar e vê uma manchete no jornal local falando sobre uma menina de cinco anos chamada Michelle que recentemente perdeu a mãe devido a uma doença rara e que teria o mesmo destino se não conseguissem um doador de fígado em breve.

Sharon vê isso como uma oportunidade para ajudar e mudar, então decide comparecer ao funeral e se aproximar da família. É lá que ela conhece Ed Schmitt (interpretado por Alan Ritchson), o viúvo responsável por suas filhas Ashley e Michelle, que está lidando com uma montanha de contas médicas e a angustiante busca por um doador para salvar sua filha pequena.

A premissa de uma menina de apenas cinco anos doente que precisa de um transplante de fígado para sobreviver e um pai viúvo que ainda chora a morte de sua esposa e está endividado até o pescoço, com a angústia de que o tempo está se esgotando para sua filha, é suficiente para saber que este filme é feito para deixar um nó na garganta desde o primeiro minuto.

Por um lado, temos que Sharon é o alívio cômico em meio a tanto drama, mas também a força, a esperança e o lembrete de que "a fé move montanhas", ou neste caso, toda uma cidade que se une para salvar uma criança. E enquanto vemos esse espírito inabalável, à medida que a história avança, ela deve enfrentar seus próprios demônios, que são uma ameaça constante para suas boas intenções.

Por outro lado, Ed, um homem estoico que reprime suas palavras e emoções por medo de perder o controle, é a encarnação do imenso amor de um pai que daria até a própria vida por suas filhas, que apesar de sua tenra idade, são conscientes do sofrimento em sua casa.

Vale a pena assistir ao filme? Sim, mas tenha muitos, muitos lenços de papel à mão, porque é certo que você vai chorar.

Num mundo cheio de desafios e adversidades, precisamos de histórias que nos lembrem da beleza e do poder da bondade, bem como do potencial transformador da redenção e da esperança. Estas narrativas inspiram-nos a acreditar no melhor de nós mesmos e na capacidade de construir um futuro mais brilhante para todos.

‘Anjos na Terra’ é uma história real?

Sim, o filme é baseado na história real de uma cabeleireira de Kentucky chamada Sharon Stevens Evans, que se tornou uma heroína ao ajudar uma menina gravemente doente a receber um transplante de fígado que salvou sua vida.

Assim como é retratado no filme, no momento em que soube da difícil situação da família, organizou esforços de arrecadação de fundos para ajudá-los, mas quando chegou o momento crítico do transplante para Michelle, uma tempestade de neve sem precedentes fechou as estradas, levando a comunidade inteira a se unir para limpar um espaço de pouso para um helicóptero que levou a menina até o aeroporto, onde um avião particular a esperava para levá-la a Omaha, Nebraska, para ser operada.