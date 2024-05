A Princesa Leonor quebra uma tradição histórica do rei Felipe por esta razão e surpreende a todos

Os reis Felipe VI e Letizia tiveram uma experiência cheia de emoções no último sábado. O casal, que dias atrás celebrava o vigésimo aniversário de casamento, presidiu mais uma vez o Dia das Forças Armadas e o fizeram em um lugar muito especial para eles: Oviedo. A rainha voltou à sua terra e o fez muito animada, assim como Felipe VI, que também tem uma ligação muito importante com Astúrias.

No entanto, a visita dos reis a Oviedo foi ofuscada pela ausência de sua filha mais velha, a princesa das Astúrias, apesar de para muitos sua presença estar mais do que justificada.

Rei Felipe VI e Rainha Letizia no Dia das Forças Armadas Casa de S.M. el Rey (Casa de S.M. el Rey/@Casa de S.M. el Rey)

Dias atrás, Leonor de Borbón viveu um dia importante ao receber as mais altas condecorações de Aragão, prestes a concluir o primeiro ano de sua carreira militar. Embora mais tarde tenha sido confirmado que não estaria ao lado de seus pais nos eventos deste 25 de maio em Oviedo, era de se esperar que a herdeira do trono espanhol acompanhasse os reis, pois a princesa Leonor não tem faltado a outros eventos militares desde que jurou à bandeira e comemorou sua maioridade.

A princesa de Astúrias não esteve presente no Dia das Forças Armadas em Oviedo

Finalmente, ela não esteve no palco com seus pais, mas durante a transmissão da RTVE, um porta-voz da monarquia revelou o motivo da ausência de Leonor no evento.

O comentarista revelou que a princesa das Astúrias não pôde estar presente no Dia das Forças Armadas 2024 devido aos compromissos de sua formação militar e acadêmica. Havia esperança de que Leonor acompanhasse seus pais no evento, mas, como afirmaram, "ela está realizando manobras a partir de hoje no Campo de San Gregorio".

A princesa Leonor está na reta final de seu primeiro ano de formação militar

A princesa Leonor está na reta final de seu primeiro curso de formação militar e, junto com o resto de seus colegas, embarcou no último período de instrução e manobras, que se estenderão até 7 de junho.