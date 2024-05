‘The Big Bang Theory’ sem Kaley Cuoco como Penny? É assim o estranho piloto da série

Os fãs de ‘The Big Bang Theory’ estão absolutamente agitados nas redes sociais e a razão: a série revelou um episódio zero desconhecido e vem com novidades que abalaram os fãs.

A popular série de televisão ‘The Big Bang Theory’ surpreendeu os fãs com a descoberta de um piloto não exibido que mostra uma versão muito diferente do que conhecemos hoje em dia.

Neste piloto perdido, intitulado ‘The Big Bang Theory: o piloto perdido’, uma das mudanças mais notáveis é a ausência do personagem Penny interpretado por Kaley Cuoco.

O capítulo perdido

No piloto não divulgado, podem ser observadas uma série de diferenças em comparação com a versão final que chegou à tela.

Uma das mudanças mais notáveis é a ausência de Cuoco como Penny, a personagem feminina principal na série. Em vez disso, o piloto apresenta um personagem chamado Katie, interpretado por Amanda Walsh.

Katie é descrita como uma versão mais desagradável e conflituosa em comparação com o querido personagem de Penny.

Além da ausência de Kaley, o piloto perdido também apresenta outras mudanças interessantes. Por exemplo, a trama se desenvolve na cidade de Nova York em vez de em Pasadena, Califórnia, como na série final.

Outra mudança significativa no piloto perdido é a escolha da música tema. Enquanto na série final foi usada a icônica música interpretada pelo Barenaked Ladies, no piloto não exibido optou-se pela música ‘She Blinded Me With Science’ de Thomas Dolby.

O tom geral do piloto perdido também difere da versão final. Observa-se um diálogo mais bruto e um tom mais áspero em várias cenas.

Por exemplo, incluem-se momentos em que zombam de Sheldon por seu suposto ‘fetiche’ por traseiros grandes, e é revelado que ele teve relações casuais em uma convenção de Star Trek.

Razão de mudanças

Apesar de ter sido produzido, o piloto perdido não foi transmitido devido à falta de entusiasmo das audiências de teste.

A recepção negativa do personagem Katie, descrito como ‘um pouco problemático’, levou os criadores da série, Chuck Lorre e Bill Prady, a revisar o piloto e desenvolver uma nova versão que se assemelhasse mais à série final.