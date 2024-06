Um avião modelo A380 da linha aérea Emirates apresentou problemas no último sábado (15) durante a decolagem do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

ANÚNCIO

Imagens da aeronave levantando voo mostram uma pequena explosão na asa esquerda. Após o incidente, o voo, que tinha destino a Dubai, foi cancelado.

Assista ao vídeo divulgado pela Aeroflap:

a legenda, da publicação no X (Twitter), diz: “Motor do A380-800 da Emirates estoura durante decolagem em Guarulhos”.

Em outro vídeo, que você pode assistir clicando aqui, publicado pelo canal do Youtube ‘Golf Oscar Romero’, é possível perceber a explosão, que acontece aos 3:37 da filmagem, do lado esquerdo da imagem.

Vídeo: Motor de avião explode durante decolagem em Guarulhos e voo é cancelado Imagem: Youtube (@GolfOscarRomeo)

Também é possível ouvir a conversa, em que um dos operadores pede para sair por outra pista de táxi. O diálogo diz “estol de compressor”, que se trata de uma interrupção parcial do fluxo de ar em um dos motores.

Vídeo: colisão entre trens deixa 15 mortos e 54 feridos na Índia; vagões ficaram ‘suspensos’ no ar

Uma colisão entre um trem de carga e um de passageiros nesta segunda-feira (17) deixou 15 pessoas mortas e 54 feridas em Bengala Ocidental, na Índia.

ANÚNCIO

O trem de carga atingiu a traseira do Kanchanjunga Express que viajava de Tripura, nordeste do país, sentido Calcutá, capital de Bengala Ocidental. Com o impacto, três vagões com passageiros saíram dos trilhos.

Nas imagens, que você confere a seguir, é possível observar alguns vagões ‘suspensos’ no ar após o acidente. Segundo a ‘UOL’, a batida ocorreu após o maquinista do trem de carga não respeitar um sinal, explicou o chefe do conselho ferroviário que administra a rede nacional, Jaya Varma Sinha.

Com a colisão, o maquinista do trem de carga e um guarda do trem de passageiros morreram. Não se sabe quantas pessoas estavam a bordo do trem na hora do acidente.

Assista ao vídeo gravado após o acidente: