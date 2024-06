Saiba quem é o empresário que atirou contra casal em rodovia der SP após briga de trânsito

O homem que atirou contra o carro com passageiros após uma briga de trânsito foi identificado como Adriano Domingues da Costa, de 47 anos.

De acordo com o ‘Metrópoles’, o suspeito é empresário e sócio de uma empresa de locação de equipamentos de eventos da cidade de São Paulo.

Adriano é procurado pela polícia após atirar contra ocupantes de um veículo em Boituva (SP), na rodovia Castello Branco, após uma discussão de trânsito na última sexta-feira (14).

De acordo com o texto, o homem teve a prisão temporária decretada pela Justiça e é considerado foragido. Tanto o perfil do empresário quanto da sua empresa foram desativados nas redes sociais.

Polícia Civil fez buscas na casa do empresário

No último domingo (16), a Polícia Civil de Itapetininga, no interior de São Paulo, realizou buscas em em Mairiporã, região metropolitana da capital, onde reside o suspeito Adriano Domingues.

Ao chegar no local, a equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) não localizou o empresário. Para os agentes, ele conseguiu fugir. Sua esposa estava no local, contudo não foi detida pois não havia pedido de prisão em seu nome. Ela será ouvida durante a investigação.

O veículo do suspeito foi apreendido no sábado pela Polícia Civil o em uma pousada em Piraju (SP), que fica a cerca de 215 quilômetros de distância onde a briga foi registrada.

A Polícia Civil pede para, quem obter informações sobre sua localização, ligue para o Disque Denúncia, no telefone 181.

VÍDEO: Motorista atira contra passageira durante briga de trânsito em SP

Um vídeo que mostra um motorista atirando em direção a um veículo com ocupantes viralizou nas redes sociais.

O caso aconteceu na última sexta-feira (14), na Rodovia Castello Branco, em Boituva (SP), interior de São Paulo.

Tudo começou durante uma briga de trânsito. Após o diálogo, um homem dispara três vezes contra o veículo: uma vez no vidro, em direção ao passageiro, e duas vezes no pneu do carro.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil, baseado no vídeo dos disparos, que você confere a seguir.

Assista ao momento em que o suspeito dispara contra o veículo após uma briga de trânsito: