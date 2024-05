As melhores produções sobre Drácula para assistir em streaming

O personagem de Drácula, criado por Bram Stoker em seu romance originalmente publicado em 1897, é um dos personagens fictícios mais emblemáticos da história. A obra de Stoker se tornou, desde sua publicação, um dos romances de terror mais importantes já concebidos.

Até hoje, Drácula continua sendo um ícone da cultura popular e no cinema ele foi apresentado em inúmeros estilos, gêneros e tramas. Abaixo estão algumas das melhores produções sobre o personagem lendário da literatura, disponíveis nos catálogos de plataformas de streaming como Netflix, Max e Star+.

Drácula (2020) | Netflix

Esta história do Drácula é apresentada como uma minissérie de três capítulos. Ao contrário de muitos filmes modernos de vampiros que priorizam o gore ou os efeitos especiais, esta versão utiliza um método mais clássico de narração. "Inspirada no personagem do Conde Drácula de Bram Stoker, o vampiro viaja da Transilvânia para Londres para saciar sua sede de sangue", adianta a sinopse.

A última viagem do Demeter (2023) | Max

Este filme adapta um único capítulo do romance Drácula de Bram Stoker. A última viagem do Demeter ocorre no navio que trouxe Drácula da Transilvânia para a Inglaterra e mostra por que esse navio chegou com a tripulação dizimada. Dirigido por André Øvredal, o filme mantém uma atmosfera claustrofóbica e oferece uma história aterrorizante sobre pessoas presas a bordo de um navio do qual não podem escapar do predador.

Drácula, de Bram Stokers (1992) | Apple TV+

Drácula, de Francis Ford Coppola, é uma mistura desconexa de acertos e erros, tudo reunido em um filme estranho mas memorável. O versátil ator Gary Oldman interpreta o Conde, que se apaixona por Mina Harker, interpretada por Winona Ryder. "Antes de se tornar um vampiro, o Conde Drácula era o príncipe Vlad que, ao saber da morte de sua amada, vendeu sua alma ao diabo. Quatro séculos depois, Jonathan Harker, um jovem advogado que viaja para um castelo perdido no leste da Europa, acaba sendo capturado pelo Conde Drácula", é a sinopse.

De todos os filmes modernos de Drácula, este é considerado o melhor desde o original. O filme recebeu quatro indicações ao Oscar, ganhando Melhor Figurino, Melhor Edição de Som e Melhor Maquiagem.