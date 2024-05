Intimidade, relações tabu e mais: estes K-dramas foram classificados como ‘os mais quentes’ para assistir

Os K-dramas, ou dramas coreanos, conquistaram o coração de audiências globais graças às suas histórias de amor emocionantes e ternas. Com uma combinação única de narrativa emocional, personagens bem desenvolvidos e uma atenção meticulosa aos detalhes, são produções que oferecem uma experiência romântica difícil de encontrar em outros géneros ocidentais.

ANÚNCIO

No entanto, existe um amplo catálogo de séries coreanas que quebram a crença de que o erotismo é um tema tabu e que poucos conhecem.

Os fãs de K-Dramas sabem que a maioria das histórias apresenta um desenvolvimento emocional gradual, no qual, ao contrário das séries ocidentais, geralmente há um tempo para construir lentamente o relacionamento entre os protagonistas, permitindo que o amor floresça de maneira orgânica e crível. Este enfoque no desenvolvimento gradual dos sentimentos cria uma conexão profunda entre os personagens e os espectadores, fazendo com que as histórias de amor pareçam mais reais e cativantes.

É assim que uma nova onda de K-dramas está quebrando os estereótipos tradicionais e temas tabus, apresentando narrativas cheias de paixão, luxúria e erotismo. Esses dramas não apenas desafiam as normas culturais, mas também oferecem uma alternativa refrescante aos clássicos K-dramas românticos.

Estes são os K-dramas ‘quentes’ que você deve assistir no momento

No entanto

K-Dramas Séries coreanas cheias de paixão e erotismo (Netflix)

Um dos K-dramas mais marcantes que abalou o gênero romântico. Estrelado por Han So-hee e Song Kang, esta série se passa em uma universidade de arte onde os dois personagens principais se sentem irresistivelmente atraídos um pelo outro.

Apesar do caráter claramente tóxico do protagonista masculino, Park Jae-eon, Nabi, a protagonista feminina, não consegue evitar sentir-se atraída por ele, iniciando um relacionamento complicado de amigos com benefícios. A série aborda a intensa atração sexual entre os personagens, apresentando diversas cenas românticas explícitas, embora não cheguem a ser excessivamente gráficas.

Você pode assisti-lo em: Netflix

ANÚNCIO

O que há de errado com a secretária Kim?

K-Dramas Séries coreanas cheias de paixão e erotismo (Netflix)

Quando Lee Young-Joon, vice-presidente de uma influente corporação, descobre que sua competente secretária Kim Mi-so está prestes a renunciar após nove anos de serviço, ele decide tomar medidas extremas para retê-la ao seu lado.

Desde organizar um espetáculo de fogos de artifício exclusivo para ela até dar presentes que lembram os momentos compartilhados juntos, seus gestos revelam a intensa atração que ambos sentem.

Este K-drama não é a típica história de romance entre um chefe e sua secretária. À medida que se entregam ao amor, ambos começam a curar as feridas emocionais do passado, desencadeando algumas das cenas mais apaixonadas e emocionantes do gênero.

Onde assistir: Netflix

Amor e Coleiras

K-Dramas Produções coreanas que elevam a temperatura na sua tela (Netflix)

Uma comédia romântica coreana que foi comparada a ‘Cinquenta Tons de Cinza’ atingiu o topo das listas da Netflix em toda a Ásia, gerando conversas online sobre papéis de gênero e diferentes formas de prazer sexual.

O filme segue os colegas Ji-woo (interpretada por Seohyun do grupo feminino Girls' Generation) e Ji-hoo (interpretado por Jun da banda masculina U-Kiss), que iniciam um relacionamento e começam a explorar suas fantasias relacionadas ao BDSM, acrônimo de bondage-disciplina, dominação-submissão e sadismo-masoquismo.

Desafiando os papéis de gênero tradicionais na Coreia, o programa apresenta Ji-woo como dominante na relação, enquanto Ji-hoo adota o papel submisso. Em particular, os espectadores elogiaram o filme por destacar a importância do consentimento sexual.

Você pode assistir em: Netflix

Sua vida privada

K-Dramas Produções coreanas que elevam a temperatura na sua tela (Prime)

Sung Deok-mi, uma curadora de galeria de arte, guarda em segredo uma paixão avassaladora pelo ídolo do K-pop, Cha Shi-an. Neste envolvente K-drama, a trama se desenrola quando rumores falsos sobre um relacionamento entre os dois ameaçam a segurança de Sung Deok-Mi, colocando-a contra fãs selvagens do ídolo. Para se proteger, ela finge estar namorando seu chefe, Ryan Gold, um artista aposentado que dirige a galeria.

À medida que Deok-Mi e Ryan são obrigados a manter as aparências tanto no trabalho quanto em outros aspectos, o que começa como uma farsa gradualmente se transforma em um verdadeiro romance. Além de ser um emocionante drama coreano, também oferece momentos divertidos, como quando Ryan ignora um entregador para dar um beijo apaixonado em Deok-Mi.

Você pode assistir em: Netflix, Prime Video e Viki Rakuten.