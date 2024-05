Netflix: o filme extremo que vai te prender desde o primeiro minuto

A plataforma da Netflix tem em seu catálogo um filme policial que tem os componentes para atrair os espectadores, drama e suspense. Trata-se de ‘Vento Selvagem’”, um filme que está entre os mais escolhidos da lista.

O filme é dirigido por Fabián Medea e estrelado por Mothusi Magano e Frank Rautenbach, o filme segue dois policiais corruptos com problemas financeiros que precisam resolver um crime para obter um grande prêmio, mas isso os coloca em conflito com o mafioso para quem trabalham.

Apesar da premissa simples, os agentes vão descobrindo ao longo do caminho que fazem parte de um sistema que não administra justiça e que apoia problemas como a violência e o racismo.

Um mundo criminoso

Este filme sul-africano é uma das produções de suspense mais envolventes do catálogo da principal empresa de streaming, por isso você não pode perdê-lo.

O filme começa com Vusi aceitando um suborno de um homem desconhecido que estava dirigindo em alta velocidade e o deixa ir, sem verificar que dentro do porta-malas ele estava levando uma mulher.

Três anos depois, este policial corrupto e seu parceiro John acabam com uma gangue inteira para roubar a cocaína que possuíam para vendê-la a Mongo, um líder criminoso.

Imediatamente depois, o filme explica que ambos têm problemas econômicos. Enquanto Vusi deseja sair do mundo do crime e fugir da cidade com sua família, John tenta salvar sua fazenda antes de ser penhorada.

A trama se complica depois que Melissa, a sobrinha do prefeito, é encontrada morta, o que desencadeia conflitos raciais e a autoridade decide oferecer uma recompensa de 250 mil rands (moeda da África do Sul) para quem resolver o caso, então os agentes se oferecem.