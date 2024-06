Após brigar com a namorada, adolescente morre esfaqueado por segurança de condomínio, em SP

Um adolescente de 17 anos morreu após ser esfaqueado pelo segurança de um condomínio residencial, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Familiares contaram que o menor discutia com a namorada, quando uma confusão generalizada teve início e a vítima foi ferida. O socorro chegou a ser acionado, mas o garoto morreu ainda no local.

O caso aconteceu na noite de sábado (15). O segurança foi levado a uma delegacia, onde afirmou que a faca em questão estava nas mãos do adolescente e ele tentava desarmá-lo, quando o rapaz acabou esfaqueado. Mesmo alegando a legítima defesa, o homem foi indiciado por homicídio.

Nas redes sociais, a mãe do menor desabafou sobre os últimos momentos de vida do filho. “Ele estava no chão vivo com muito sangue. Gritei, pedi ajuda: ‘Está vivo’. Ele só falava: ‘Mãe, me dá água’. Eu dizia: ‘Filho, mamãe não pode fazer nada, o resgate tá chegando’. Não chegou ninguém. ele morreu agonizando no meus braços”, lamentou Renata Aparecida.

“Ninguém sabe a dor que estou sentindo. Só queria salvar ele, não consegui. Só estou pedindo pra Deus que me dê sabedoria e força por Justiça. Até o fim da minha vida vou lutar por justiça”, ressaltou a genitora.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos, que analisa imagens de câmeras de segurança do condomínio para tentar esclarecer o crime. Além disso, são aguardados os laudos dos exames de necropsia e, nos próximos dias, testemunhas devem ser ouvidas.

O nome do segurança envolvido não foi revelado, assim, não foi possível localizar a defesa dele até a publicação desta reportagem.