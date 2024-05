O ator Murilo Benício está fora da novela substituta de Renascer

O ator Murilo Benício está fora do elenco principal de Mania de Você, novela que substituirá Renascer na faixa das 21 horas da Globo. Na trama, ele seria o empresário Molina, que decide matar Luma (Agatha Moreira).

Segundo o jornal O Globo, o ator e a emissora não chegaram em um acordo para a próxima novela escrita por João Emanuel Carneiro, que agora precisa correr contra o tempo para fechar o elenco da trama.

Caso fechasse com a Globo para a novela de João Emanuel Carneiro, Murilo Benício interpretaria um personagem que tinha como objetivo matar a família de Luna, personagem de Agatha Moreira.

Segundo o roteiro, Molina não tem limites e, logo nos primeiros capítulos, ele planeja o assassinato para ficar com todo o império da família da cozinheira.

Em 2022, Murilo Benício deu vida ao temido Tenório no remake de Pantanal (Divulgação/Globo)

O que o vilão de Mania de Você não imagina é que Luna consegue sobreviver ao atentado e herda toda a fortuna e parte da empresa que ele ajudou a fundar. Afinal, Molina se faz de amigo do pai da personagem principal para montar uma grande empresa de cibersegurança.

A sobrevivência de Luna não será um motivo para Molina desistir de ficar com todo o império cibernético em Mania de Você. Na próxima novela da Globo, o vilão cria um novo plano para acabar de vez com a protagonista.

Jayme em Justiça 2 (Globoplay), Murilo Benício interpreta vilão em Mania de Você, novela substituta de Renascer (Bruno Stuckert/Globo)

Segundo o site Notícias da TV, Luna fica pobre e não consegue mais manter o seus estudos na faculdade de gastronomia, que é o seu verdadeiro sonho.

Com 173 capítulos, a novela substituta de Renascer começa a ser exibida em setembro e conta com Gabz, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves, Angelo Antonio, Ana Beatriz Nogueira, Mariana Santos, Bukassa Kabengele, Antonio Saboia, Eliane Giardini, Pablo Morais, Mariana Ximenes, Allan Souza Lima, Alanis Guillen, Thalita Carauta, Bruno Montaleone, Samuel de Assis e Eduardo Sterblitch no elenco.