Atriz da próxima novela da Globo pode ser vista nesta estreia da Netflix

Não é preciso esperar até a estreia de Mania de Você, a próxima novela das 21 horas da Globo, para ver a atuação de Gabz. Antes da trama substituta de Renascer entrar no ar, a atriz estreia em Biônicos, filme que chega ao catálogo Netflix no dia 29 de maio.

Na ficção, Gabz interpreta Gabi, uma atleta que ganha os holofotes por ser considerada biônica. Mas, aquilo que deveria ser orgulho vira um grande problema de família por causa do ciúmes da irmã, Maria (Jessica Córes), uma atleta de salto em distância.

Diante de toda a atenção e glória de Gabi, a personagem de Jéssica Córes se vê em um grande dilema moral, adrenalina e muita ação.

Ou seja, o longa-metragem que chega ao catálogo da Netflix é uma boa opção para quem gosta de histórias que envolvem disputas entre irmãos. Afinal, em Biônicos duas irmãs no salto em distância duelam entre elas em um mundo transformado pela tecnologia biônica.

O ator Bruno Gagliasso também aparece no novo filme brasileiro da Netflix. Na ficção inédita, ele interpreta Heitor, mas ainda não há muitos detalhes sobre o personagem.

Esporte e tecnologia na Netflix

Biônicos é um longa-metragem que se passa no ano de 2035, num mundo transformado pela tecnologia.

Nesta história, que estreia no dia 29 de maio na plataforma de streaming, as próteses biônicas são as novas fronteiras da sociedade e, é claro, que o mundo dos esportes não fica fora dessa febre.

O novo filme da Netflix é dirigido por Afonso Poyart e conta com Gabz, Jessica Córes, Bruno Gagliasso, Christian Malheiros, Klebber Toledo, Paulo Vilhena, Nill Marcondes e Danton Mello.

Além do filme da Netflix, Gabz estreia nas novelas da Globo em setembro. A atriz está escalada para interpretar um dos personagens principais de Mania de Você, novela que substitui Renascer.