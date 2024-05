Após revelar como não enjoar de comer ovos, Gracyanne treina com look estampado com a iguaria

Gracyanne Barbosa treina usando conjunto estampado com ovos.

A rotina de treinos intensos da influenciadora fitness Gracyanne Barbosa segue com tudo! Na tarde da última quarta-feira, 22 de maio, ela fez questão de compartilhar alguns registros de suas séries durante o treino, no entanto, foi um detalhe no figurino da musa que chamou a atenção.

O modelo escolhido para o treino foi um conjunto de top e shorts na cor rosa estampado com diversas imagens de ovos fritos. Até o momento, a influenciadora não revelou a marca da peça, que fez sucesso entre os seguidores.

Recentemente, Gracyanne virou notícia ao revelar seu truque para conseguir comer até 1200 ovos sem enjoar da iguaria. Segundo ela, basta optar por “diversos modelos de ovos”, ou seja, alternar os tipos de preparo do alimento para não cair em uma rotina enjoativa. Com isso, a meta de consumo do alimento pode ser facilmente alcançada.

Gracyanne Barbosa treina usando conjunto estampado com ovos. (Reprodução / Instagram)

14 ovos na marmita

Buscando manter uma rotina de treinos adequada e uma alimentação saudável e adaptada conforme seus objetivos. Gracy também compartilhou com os seguidores um pouco do que leva nas marmitas que a acompanham durante os dias de trabalho. De dentro do carro, ela compartilhou registros comendo uma marmita repleta de ovos fritos.

“Essa é a minha segunda refeição. A primeira foi whey protein porque hoje fiz cardio e está corrido”, revela a musa. Pouco tempo depois, ela mostrou que nem só de ovos são feitas suas refeições.

“Vou treinar duas horas e vou comer frutinha. Sempre comi frutas, verduras e legumes. Como muito aliás, mas na marmita fica difícil de carregar porque estraga. Aí levo só a proteína e o carbo”, explica.

Finalizando a conversa com os seguidores, a influenciadora ainda revela que as frutas fazem parte de sua rotina, mas que já chegou a precisar remover este tipo de alimento da dieta: “Era uma dieta super restrita, difícil, mas eu não indico para ninguém. A não ser que seja para uma coisa específica”.