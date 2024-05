Gracyanne Barbosa revela como está sua vida sexual após a separação: ‘Sexo artesanal’

Desde o anúncio sobre o término de seu casamento com o cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa segue solteira. Recentemente, ela decidiu brincar com os seguidores e publicar um meme que “reflete sua vida sexual” desde a separação. Conforme publicado pela Glamour, a musa decidiu interagir de forma bem-humorada com os seguidores e não perdeu a oportunidade de fazer a brincadeira.

Na noite da última quarta-feira, dia 22 de maio, ela fez questão de compartilhar diversos memes e vídeos dos seguidores nos quais foi marcada. Entre eles, ela dividiu um meme que chamou a atenção dos seguidores no qual fala sobre a vida sexual: “Ultimamente só tenho praticado sexo artesanal. Todo feito a mão”. A imagem em questão foi compartilhada junto de uma série de risadas.

Sensualidade e desejo

A publicação feita por Gracyanne foi na mesma semana em que ela anunciou o lançamento de uma collab com uma marca de lingeries. A coleção, nomeada “Desejo Íntimo”, já está disponível para venda no site da Desejo Lascivo Lingerie e tem peças que variam de R$139 a R$299.

Segundo Gracy, a coleção é uma forma de traduzir a força, independência e sensualidade da mulher, além de ressaltar traços de delicadeza e romantismo. “Essa coleção traduz meus desejos mais íntimos de beleza, elegância, delicadeza, romance e prazer. Estou apenas começando, mas tenho certeza que vocês irão se apaixonar pelo meu lado delicado”.

Para a influenciadora, a coleção é uma forma de se expressar e mostrar a sensualidade em diferentes formas. “Achava que essa expressão me representava muito e comecei a estudar todas as formas e conceitos de sedução, desejo e lascívia no comportamento humano. A sensualidade é genuína da natureza, desde a cauda do pavão até o olhar penetrante de um jaguar”.