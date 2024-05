Alma Gêmea: Marcelo Faria não gostava nada de ser jogado na lama

Em Alma Gêmea, Marcelo Faria interpreta Jorge, um dos pretendentes de Mirna (Fernanda Souza) para casar. Mas, diante da reprise no Vale a Pena Ver de Novo, o ator revelou que não gostava muito de ser jogado na lama do chiqueiro do sítio.

“Nós tínhamos que ter roupas duplas para gravar”, revelou o famoso, que foi jogado algumas vezes no chiqueiro pelo ator Emílio Orciollo Netto, que interpreta o caipira Crispim.

Porém, as cenas com Fernanda Souza e Emílio Orciollo fizeram sucesso entre os fãs de Alma Gêmea. Segundo Marcelo Farias, Jorge era muito comentado nas ruas.

“Era um sucesso nas ruas e acabou virando a capa do CD Internacional, o que era um presente para o ator naquela época”, disse o famoso.

Em Alma Gêmea, Jorge (Marcelo Faria) vira o pretendente perfeito para casar com Mirna (Fernanda Souza) (João Miguel Júnior/Globo)

Marcelo também lembrou que seu personagem na novela escrita por Walcyr Carrasco foi o primeiro que não fazia a linha galã conquistador.

O que esperar de Jorge na novela Alma Gêmea

O personagem de Marcelo Farias chega quase sem querer na novela de 2005, mas é cheio de mistério, já que vive com o dinheiro de uma pensão desconhecida pelo telespectador.

Orgulhoso, Jorge também tenta ser visto como uma pessoa rica, mesmo tendo perdido toda sua fortuna e vivendo em um humilde prédio em São Paulo.

Em Alma Gêmea, Crispim (Emílio Orciollo Netto) não aceita o novo namorado de Mirna (Fernanda Souza) e joga Jorge (Marcelo Faria) na lama (João Miguel Júnior/Globo)

No decorrer da história, ele vira um dos pretendentes de Mirna, mas também se envolve com Kátia (Rita Guedes), que é a verdadeira paixão de Crispim.

Por onde anda o ator Marcelo Farias?

Longe das novelas da Globo, o intérprete de Jorge em Alma Gêmea segue no teatro, onde está produzindo uma releitura de Tieta do Agreste. No cinema, o galã também é o protagonista de um longa-metragem chamado Milhares de Solidões.

O elenco da novela Alma Gêmea conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.

*As informações sobre os capítulos de Alma Gêmea podem ser modificadas pelos editores da TV Globo.