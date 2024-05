Alma Gêmea: Reviravolta faz Dalila se casar com pobretão

Grávida e abandonada por Raul (Luigi Baricelli), Dalila (Fernanda Machado) se casa com Roberval (Rodrigo Phavanello) nos últimos capítulos de Alma Gêmea

Nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Dalila (Fernanda Machado) sofre uma nova reviravolta e leva o pé na bunda de Raul (Luigi Baricelli), que descobre que está grávida.

ANÚNCIO

Diante da novidade, o vigarista deixa o seu relacionamento para trás e Dalila acaba casando com Roberval (Rodrigo Phavanello), que está bem longe de ser um homem rico.

Em cenas futuras da novela da Globo, o personagem cai na história de que ele seria o verdadeiro pai da criança.

Osvaldo (Fulvio Stefanini) e Vitório (Malvino Salvador) também caem na farsa criada por Dalila. Cheios de raiva, os dois partem para cima de Roberval, que apanha mesmo sem ser o culpado pela desonra da personagem de Alma Gêmea.

Casamento forçado em Alma Gêmea

Nos próximos capítulos da novela, Roberval será obrigado a subir no altar com Dalila. Mas, a personagem mentirosa da trama de Walcyr Carrasco faz algumas exigências nada convencionais.

Em reviravolta de Alma Gêmea, Roberval (Rodrigo Phavanello) e Dalila (Fernanda Machado) se casam (Renato Rocha Miranda/Globo)

Uma das condições aceitas pelo pobretão é que não toque nela, mesmo depois de casados. Sem muita escolha, o rapaz aceita e ainda assume toda a responsabilidade como pai de Ritinha.

Porém, com a passagem do tempo, a personagem vivida por Fernanda Machado muda de ideia e se apaixona por Roberval. No final de Alma Gêmea, os dois aparecem felizes e o personagem de Rodrigo Phavanello descobre que é herdeiro de um rico fazendeiro.

ANÚNCIO

O elenco da novela Alma Gêmea conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.

*As informações sobre os capítulos da novela podem mudar por causa da edição da Globo.