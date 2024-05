(Neilson Barnard/Getty Images for The Recording A)

Taylor Swift continua a ganhar terreno na indústria musical com sua proposta popular que conquistou a atenção de milhares de pessoas ao redor do mundo; no entanto, tudo indica que a artista americana planeja expandir seu território para outras áreas, como atuar no Universo da Marvel Studios.

A intérprete de "22" mantém o foco na promoção de seu último álbum 'The Tortured Poets Department', além de seus próximos lançamentos musicais e sua atual turnê mundial 'The Eras Tour', mas não satisfeita com isso, também espera se destacar em outros setores da indústria do entretenimento em nível global.

Taylor Swift estaria em negociações para estrear em um filme da Marvel

Há meses, os fãs do Universo Marvel começaram a especular sobre a possível participação de Taylor Swift em um novo filme, já que foi vista na companhia de Ryan Reynolds, Hugh Jackman e do diretor Shawn Levy, com quem se reuniu separadamente posteriormente.

Por outro lado, Daniel RPK assegurou através de sua página web oficial que a famosa cantora se reuniu com vários executivos da Marvel, especialmente com um dos produtores, ou seja, Kevin Feige, com o objetivo de discutir o papel que poderia desempenhar em uma das novas produções da empresa.

"Taylor Swift encontrou-se com o chefe da Marvel, Kevin Feige, para discutir um papel no UCM", comentou.

Até o momento, desconhece-se o papel que Taylor Swift poderia interpretar no Universo Marvel, mas tudo indica que ela aparecerá no novo filme de Deadpool e Wolverine, uma das produções que continua a atrair a atenção dos fãs para descobrir o rumo que a história seguirá, além de considerar o desenvolvimento dos personagens ao longo do filme.