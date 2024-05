Shakira revelou qual banda se recusou a cantar com ela sua música ‘La Tortura’

Shakira é uma das cantoras mais bem-sucedidas da atualidade. Suas músicas estão entre as primeiras posições das paradas musicais e certamente muitos artistas gostariam de trabalhar com ela em algumas de suas músicas, mas incrivelmente, nem sempre foi assim. A cantora e compositora colombiana foi rejeitada por uma famosa banda de rock, que se recusou a cantar com ela.

Ela iniciou sua carreira artística em 1991, quando assinou contrato com a Sony Music Colômbia, mas foi apenas em 1995 que ela alcançou a fama com seu álbum ‘Pies descalzos’. Desde então, os sucessos não pararam. No entanto, em 2005, mesmo sendo muito conhecida, uma banda mexicana se recusou a cantar com ela.

Shakira falou sobre a banda que a rejeitou em uma entrevista com Gali durante o ‘La Musica Podcast’. De acordo com o que foi relatado pela Semana, a cantora revelou neste espaço que a banda que a rejeitou foi o Maná. Apesar de seu pedido, o grupo se recusou a gravar com ela seu grande sucesso ‘A Tortura’.

Perante a recusa do Maná, Shakira procurou o espanhol Alejandro Sanz e foi assim que ambos acertaram em uma música que até hoje é um símbolo na carreira artística de ambos. A canção atingiu os primeiros lugares, após ser lançada em 12 de abril de 2005.

'A Tortura' fala de uma mulher que foi enganada por seu namorado infiel, mas depois ele retorna pedindo perdão. A música recebeu vários prêmios, incluindo os Prêmios Grammy Latinos de Canção do Ano e Gravação do Ano.

Shakira sem vingança

Posteriormente, Maná procurou Shakira para gravar juntos a música 'Mi verdad', e apesar de tudo, ela aceitou cantar com eles, o que foi um grande sucesso.

“Lembro-me que quando convidei Alejandro Sanz para fazer La Tortura, havia convidado o Maná e eles disseram que não, depois eles me convidaram para fazer Mi Verdad, mas naquele momento, quando convidei Alejandro, que aliás foi um acerto, não havia colaborações e o reggaeton estava começando, era algo muito específico de Porto Rico. Fizemos La Tortura, que lembro que teve muito sucesso na Espanha, mas na Espanha ainda não se ouvia reggaeton, havia muitos preconceitos contra o reggaeton, e La Tortura era reggaeton, o que acontece é que colocamos Alejandro Sanz para disfarçar um pouco”, disse Shakira, de acordo com o que foi publicado pela Semana.