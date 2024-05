Nova série de ‘Chapolin Colorado’ chegará às telas graças a esta empresa

A estratosférica cifra que Roberto Gómez Bolaños ganhou com o 'Chaves' e o 'Chapolin Colorado'

‘Chapolin Colorado’, assim como ‘A Turma do Chaves′, tornaram-se duas das séries mais importantes e populares do México e parte da América Latina, graças aos seus famosos personagens e tramas que, de forma divertida e inocente, eram apresentadas ao público.

ANÚNCIO

No entanto, apesar de tudo o que foi mencionado, a série teve que chegar ao fim em 19 de setembro de 1979, após aproximadamente 260 episódios.

O ‘Chapolin Colorado’ está de volta às telas de televisão

Através de uma publicação feita em sua conta do Instagram, Francisco Herrera, em nome da empresa HuevoCartoon, mostrou uma imagem da série que estariam preparando sobre o personagem Roberto Gómez Bolaños e, aparentemente, terá o mesmo estilo que já é conhecido.

'O Chapolin Colorado' fará sua estreia na televisão com um novo formato animado, uma produção que será realizada em parceria com a empresa de entretenimento mencionada anteriormente e Telefilms, e será centrada em uma família chamada 'Os Colorado', conforme visto na imagem oficial do desenho animado.

Sobre o que será a nova série do 'Chapolin Colorado'?

Conforme indicado, 'Los Colorado' será a nova série animada que chegará às telas de televisão graças à empresa HuevoCartoon, em parceria com Telefilms, onde o personagem principal será um garoto com o emblemático uniforme do Super-herói, carregando seu escudo de coração e seu 'Chipote Chillón'.

De acordo com o que Produ indicou no boletim de notícias televisivas, a série terá um total de 10 episódios e alguns vilões como O Dr. Cerebrok, Alma Negra e Tripaseca serão apresentados.

É importante ressaltar que esta não é a primeira vez que um personagem de Chespirito é levado para o formato animado, pois, como muitos lembrarão, em 2015 a produção Ánima Estudios criou um desenho animado baseado no personagem 'Chespirito'.