O spin-off de ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’ revela a primeira olhada com Selena Gomez de volta

O Disney Channel revelou o título oficial da aguardada sequência de “Os Feiticeiros de Waverly Place”: “Wizards: Beyond Waverly Place”. A notícia foi anunciada por Selena Gomez, que protagonizou a série original como Alex Russo e agora é produtora executiva do spin-off, durante a apresentação upfront da Disney para 2024. Neste evento, a empresa também compartilhou novas imagens do programa, oferecendo um primeiro vislumbre das versões adultas de Alex e seu irmão Justin, interpretado novamente por David Henrie, bem como dos novos membros da família Russo.

“Feiticeiros: Além de Waverly Place” segue um Justin Russo adulto que optou por levar uma vida normal como mortal ao lado de sua família: sua esposa Giada (interpretada por Mimi Gianopulos) e seus filhos Roman (Alkaio Thiele) e Milo (Max Matenko).

No entanto, a vida tranquila de Justin é interrompida quando sua irmã Alex chega em casa em busca de ajuda, trazendo consigo Billie (Janice LeAnn Brown), uma jovem aprendiz de feiticeira. Justin percebe que precisa resgatar suas habilidades mágicas para orientar Billie, ao mesmo tempo em que equilibra suas responsabilidades diárias e protege o futuro do Mundo dos Magos.

O elenco também inclui Taylor Cora no papel regular de Winter, descrita como a melhor amiga de Billie, animada, excêntrica e muito aberta. A série é escrita e produzida executivamente por Jed Elinoff e Scott Thomas. Além de Selena Gomez, os produtores executivos incluem David Henrie e Gary Marsh. Andy Fickman dirigiu e produziu o piloto e está programado para dirigir vários episódios. A série está prevista para estrear no final deste ano.

As novas fotos de “Wizards: Beyond Waverly Place” geraram entusiasmo entre os fãs da série original, que estão ansiosos para ver como os personagens evoluíram e quais novas aventuras os esperam. Este primeiro vislumbre não só promete um reencontro nostálgico com Alex e Justin, mas também uma história fresca e emocionante que apresentará a próxima geração da família Russo.