Após Renascer, Globo planeja remake de série de sucesso com Antônio Fagundes

Mesmo com a baixa audiência da novela Renascer, Globo grava episódio piloto da série Carga Pesada, que pode ganhar uma nova versão com mulheres protagonistas

Após trazer as novelas Pantanal, Elas por Elas e Renascer de volta, a TV Globo planeja uma nova versão da série Carga Pesada, que fez sucesso no passado do canal.

Segundo informações divulgadas pela jornalista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, a emissora promoveu a gravação de um piloto da série de humor, que já teve duas versões.

A primeira foi ao ar entre 1979 e 1981 e a segunda no começo dos anos 2000, com Antônio Fagundes e Stênio Garcia.

Carga Pesada com protagonistas mulheres

Diferente das versões passadas, a novidade fica em torno dos personagens da série. Agora, a Globo chamou Thalita Carauta e Fabíula Nascimento para viver as protagonistas da nova versão de Carga Pesada.

Adriana no remake de Elas por Elas, a atriz Thalita Carauta gravou um episódio piloto do segundo remake da série Carga Pesada (Divulgação/Globo)

As duas gravaram o piloto da produção. Elas seriam duas caminhoneiras, a primeira seria a Chica Coqueiro e a segunda a Rosa Besourinho.

Após a gravação do piloto, o remake de Carga Pesada está sendo avaliado pela alta cúpula da Globo. Agora, vai depender do que a direção do canal vai decidir o futuro do programa. Será que a série entra mesmo no ar em 2025?

Série Carga Pesada no Globoplay

Caso o novo remake de Carga Pesada não entre na grade de programação da televisão aberta é possível que outras plataformas aceitem bem a produção.

Os atores Stenio Garcia e Antônio Fagundes protagonizaram o primeiro remake de Carga Pesada na Globo (Divulgação/Globo)

Como sabemos, a Globo também faz produções originais e resgata atrações de sucesso para o Globoplay e outros canais fechados do grupo, ou seja, pode acontecer o mesmo percurso de Tati Machado que vai estrear o seu primeiro programa solo.

Além disso, o remake de Carga Pesada pode ser apenas um especial celebrando o sucesso que fez nas versões anteriores, principalmente aquela protagonizada por Antonio Fagundes e Stênio Garcia, no começo dos anos 2000.

Agora, é esperar para descobrir se a direção da Globo aprova o piloto de Carga Pesada e qual será o destino da série de humor.