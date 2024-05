Kim Kardashian celebra o aniversário de seu filho Psalm, presente da avó surpreende

Kim Kardashian tem se encarregado de presentear seus filhos com uma vida luxuosa, então em seus aniversários ela sabe como mimá-los com festas e presentes luxuosos. Recentemente, ela celebrou o quinto aniversário de seu filho Psalm, mas foi o presente da avó Kris Jenner que deu o que falar.

Kim se tornou uma das mulheres mais comentadas no mundo do entretenimento devido ao seu estilo de vida extravagante e suas curvas deslumbrantes, com as quais costuma exibir seus diferentes looks. No entanto, a maternidade da ex de Kanye West tem sido questionada em várias ocasiões.

A socialité tem sido alvo de críticas pelo estilo de vida que proporciona aos seus filhos, especialmente pela criação de sua filha mais velha, North, que herdou os traços físicos de seu pai, além de vários traços de sua personalidade.

O luxuoso presente que Kris Jenner deu ao filho de Kim Kardashian

A Kris Jenner não poupa despesas não só para si mesma, mas também para seus netos, como demonstrou com seu último presente para Psalm, que aos cinco anos de idade já tem um carro Tesla (avaliado em pelo menos 100 mil dólares) no melhor estilo de sua mãe, mas em versão miniatura.

Foi no último fim de semana que as Kardashians celebraram o aniversário do pequeno com uma festa temática do filme mais recente 'Os Caça-Fantasmas', que contou com coletes para combater seres do além e doces verdes alusivos ao ectoplasma que vem dos fantasmas e seres extraterrestres com os quais Peter, Raymond e Egon enfrentam.

Kim: "Look at how cute Psalm is?"



Saint: "Doesn't really look like him" 😭💀💀 pic.twitter.com/5n3K95rEP8 — yzyupdates (@yzyupdates) May 12, 2024

Embora o presente de Kim tenha gerado comentários, foi o da sua mãe que deixou todos atônitos ao presentear-lhe um Tesla Cybertruck em miniatura.

"O presente mais legal", disse Kim enquanto agradecia à sua mãe pelo presente para seu filho mais novo.

Kim agradeceu à sua mãe por ter dado a Psalm “o presente mais incrível”, juntamente com um storie no Instagram onde se pode ver o pequeno dirigindo o mini carro ao lado de seu irmão mais velho Saint, de oito anos.

Kim Kardashian goes all out for son Psalm’s 5th birthday with lavish ‘Ghostbusters’-themed party https://t.co/j9HunnztgU pic.twitter.com/CTsJSNxkEd — Page Six (@PageSix) May 12, 2024

A modelo também se exaltou elogiando o quão feliz se sente por ser mãe do filho, a quem descreveu como um "doce, inteligente, bobo e independente bebê".

“Não consigo expressar o quão abençoada me sinto por ser sua mãe! Sua energia tranquila é muito apreciada em nossa casa hahaha. Você mostra que pode ser o Hulk, o Homem-Aranha ou um arqueólogo em qualquer dia da semana! Nunca conheci alguém que durma mais do que você e um dia vou te mostrar o álbum de fotos completo que fiz dos seus sonhos! Te amo muito sempre e para sempre”, disse.