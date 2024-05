"É horrível!": revelam as férias desconfortáveis de Lady Di devido às insinuações do rei Juan Carlos

As memórias de Lady Di na boca de seu antigo guarda-costas, Ken Wharfe, estão sendo publicadas aos poucos no jornal britânico Daily Mail.

As terríveis férias que Lady Di viveu devido ao “assédio” do rei Juan Carlos

Isso traz de volta à atualidade o antigo relacionamento do atual rei Charles III, mas também todas aquelas pessoas colaterais que tiveram a sorte de compartilhar algum capítulo de suas vidas com ela. Este é o caso do rei Juan Carlos, que não sai muito bem nas memórias da segurança privada da princesa.

Lady Di Diana Archive / Getty Images (Diana Archive/Getty Images)

As confissões do guarda-costas da princesa do povo continuam gerando manchetes suculentas na imprensa britânica. Em sua terceira parte, o monarca emérito espanhol tem um espaço importante reservado ao lembrar Wharfe como ele supostamente estava perseguindo Diana de Gales durante sua visita a Palma de Mallorca.

Lady Di confessou ao seu guarda-costas que o rei Juan Carlos “é muito pegajoso”

Nas memórias, o rei é retratado como um homem "muito carente" e "parecia ser excessivamente amigável", algo que a princesa não via como positivo, mas sim, em suas próprias palavras: "É horrível!". Ela fez isso saber ao seu funcionário de confiança, que se lembra de como ela dizia que "Juan Carlos é encantador, mas, você sabe... um pouco excessivamente atencioso. Ele é muito carente", era a principal queixa.

Parece que Diana não hesitou em comunicar a situação ao marido, que pensou que tudo fazia parte da imaginação da esposa: “Eu sei que é absurdo, mas tenho certeza de que ele gosta de mim”, reclamava a princesa com Wharfe. Este “problema” se somava a um ainda mais complicado que a deixava profundamente triste e a fez falar em ter pensado em tirar a própria vida para acabar com suas aflições.