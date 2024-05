“Nunca estive melhor!”, afirma Julia Fox após dois anos e meio sem sexo

Julia Fox, de 34 anos, afirmou que está vivendo o celibato há mais de dois anos e que está muito feliz com a meta batida.

A atriz de ‘Joias Brutas’ (2019) e ‘Nem um Passo em Falso’ (2021) revelou que está vivendo seu momento. “2,5 anos de celibato e nunca estive melhor”, disse Fox em um comentário de um vídeo publicado por um aplicativo de namoro no TikTok.

Muitos fãs da celebridade apoiaram seu comentário e disseram que ele é positivo, principalmente para as mulheres.

Recomendado:

Namoro com Kanye West

Em 2023 Julia Fox disse que não fez sexo com Kanye West enquanto namorou o rapper brevemente, no início de 2022. Logo, o período de celibato bate com a conta feita por ela, de que está desde o fim de 2021 sem praticar sexo.

Julia Fox relembrou seu relacionamento com Kanye West. Segundo a estrela, o rapper agia como um bebê e queria mais atenção do que o próprio filho dela. pic.twitter.com/hdC0SsNeY1 — Hollywood Forever.TV (@hollywoodforev3) October 18, 2023

Saiba quem é Bruna Gabriella, influenciadora de 12 anos que afirmou estar em lua de mel e causou revolta na web: “Até pra fake news tem que ter limite”

Uma influenciadora de 12 anos causou polêmica após revelar que estava em lua de mel com o companheiro de 20. Bruna Gabriella teria se casado com Ruan Farias e viajado pelo nordeste para curtir o casamento.

A relação polêmica gerou diversos comentários nas redes sociais, com muitas pessoas comentando a idade da menina.

“Ação pública incondicionada a representação da vítima isso aí, se ela realmente tiver 12 ou 13 anos ele vai ser preso em breve. Espero que aconteça e que os pais sejam responsabilizados tbm. Que falta de vergonha na cara”, disse uma pessoa.

Outra comentou sobre a a Lei 12.015/2009.

“A Lei 12.015/2009 classifica como estupro de vulnerável qualquer ato libidinoso contra menores de 14 anos ou pessoas com deficiência mental, com pena que varia de oito a 15 anos de reclusão”.

Outra polêmica em que a influenciadora mirim se envolveu é a suposta compra de um carro, avaliado em R$ 500 mil.

“Com apenas 12 anos de idade, eu acabei de comprar meu primeiro carro de meio milhão de reais. Enquanto muitos falam mal, eu foco no trampo, e é por isso que eu conquisto as coisas”, escreveu na legenda da publicação.