Enchentes no RS: imagem de navio ancorado na altura do telhado do escritório viraliza nas redes

Viralizou nas redes sociais uma fotografia que mostra a agressividade das enchentes que assolaram as cidades do Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Na foto, um navio de grande porte foi arrastado pelas águas e aparece praticamente ancorado no telhado do estaleiro, que tem aproximadamente 20 metros de altura.

O navio estava ancora na cidade de Taquari, um dos municípios mais devastados pelas chuvas nas últimas duas semanas, onde fica o estaleiro onde foi construído e estava pronto para ser vendido quando as enchentes começaram e obrigaram todos a deixarem o local.

Segundo o proprietário do estaleiro, a embarcação estava apenas aguardando as vistorias legais para ser entregue, mas quando a água começou a subir o navio ficou sem energia e os trabalhadores lutaram para manter o navio preso com cordas, caso contrário seria carregado pelas águas das enchentes, mas o rio subiu tanto que a embarcação chegou ao teto do escritório.

Navio quase toca o telhado do escritório (Reprodução)

A equipe do estaleiro conseguiu manter o navio preso e rebocá-lo depois para um ponto afastado do prédio antes da água baixar.

“Eu tenho uma foto do navio boiando em cima do escritório. É uma coisa impressionante, Taquari ficou embaixo d’água”, disse o empresário Cláudio Bier, dono do estaleiro Colorado.

BOLETIM ATUALIZADO DA DEFESA CIVIL

Segundo o último boletim emitido pelo governo do Rio Grande do Sul, até o momento foram confirmados 163 mortos e 72 pessoas continuam desaparecidas. O número de desalojados desde que começaram as enchentes nos 468 municípios do estado é de 581.643.