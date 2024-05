Abelha atraída por sorvete pica caminhoneiro e provoca reação mortal

Uma picada simples de apenas uma abelha foi o suficiente para provocar uma reação alérgica fatal no caminhoneiro Alex Pereira Santos, de 42 anos, na última quarta-feira, dentro de uma agência bancária na cidade de Itapetinga, na Bahia.

Santos tomava um sorvete, que atraiu o inseto e provocou o ataque. O homem ainda foi levado para o hospital, mas a reação alérgica foi tão severa que ele morreu antes de chegar ao Hospital Cristo Redentor. Os médicos ainda tentaram reanimá-lo, mas não foi possível.

A vítima morava no distrito de Bandeira do Colônia, na Bahia, era conhecido por todos como Lelé e não tinha histórico de reações alérgicas.

De acordo com o hospital, uma pessoa com uma forte resposta alérgica pode morrer com apenas uma picada, que acaba gerando uma anafilaxia, ou seja, uma reação alérgica generalizada de rápida instalação que costuma ser fatal.

A Bahia tem um histórico de acidentes com abelhas. No começo de março dezessete crianças foram atacadas em Ilhéus e precisaram de atendimento médico, mas não houve vítimas fatais. Na mesma semana, porém, um homem de 55 anos foi atacado por um enxame, em Vitória da Conquista, e morreu após ser picado por cerca de 100 insetos. Caso semelhante ocorreu em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, onde um cadeirante de 56 anos foi atacado por um enxame e deviso à dificuldade de mobilidade não conseguiu fugir, morrendo no local.