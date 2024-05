Motociclista atropelado por Mercedes afirma que condutor corria muito: “Foi um milagre eu sair vivo”

O motociclista Arlison da Silva Correia, de 32 anos, que foi atropelado pelo condutor de uma Mercedes, em Barueri, na Grande São Paulo, falou pela primeira vez sobre o acidente. Em entrevista à TV Globo, ele contou que o empresário Carlos André Pedroni de Oliveira, que dirigia o carro de luxo, estava em alta velocidade. O homem se apresentou à polícia e negou que estivesse embriagado ou participando de um racha.

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (20), na Alameda Rio Negro, e foi registrado por câmeras de segurança. Arlison sofreu alguns ferimentos, mas foi socorrido e está fora de perigo. Já a garupa dele, Maria Graciete Alves de Araujo, de 36 anos, teve uma perna amputada e segue internada no Hospital Central de Barueri (Sameb).

“Foi um milagre eu sair vivo. Eu vendo as imagens eu lembrei do momento da batida. A gente toma um baque e foi terrível, violento. Eu caí e vi a perna dela no chão. Eu lembro somente que vi um carro preto vindo longe, lá atrás e, em pouco tempo, senti uma pancada. Para mim só comprova que ele estava correndo, porque ela estava longe e depois, rapidamente, eu fui atingido”, afirmou Arlison na entrevista.

O motociclista comparou a cena de ver mulher com a perna arrancada a um “filme de terror”. “Eu sinto muito o que aconteceu com a Maria Graciete. Espero que ela se recupere logo. Eu sei que não vai voltar a ser como era antes, mas é fundamental que ela se recupere bem. Hoje temos muitos recursos. Ela vai conseguir”, disse o rapaz.

O atropelamento

Imagens de câmeras de segurança mostraram carros participando de um racha e, minutos depois, o motociclista foi atingindo, sendo que sua passageira teve uma perna arrancada na hora (veja abaixo).

Oliveira fugiu sem prestar socorro e só se apresentou na delegacia, na quarta-feira (22), mais de 40 horas depois do atropelamento.

O homem negou à polícia que estivesse participando de um racha e também que estivesse bêbado. Após seu depoimento, Carlos falou brevemente com os jornalistas na saída da delegacia e reafirmou estar arrependido de não ter prestado socorro às vítimas. “Não foi racha e eu não estava embriagado”, disse ele.

O empresário destacou que não notou que havia atingido uma moto e pensou que era uma tentativa de sequestro, pois foi vítima de um crime recentemente, e ficou com medo. “Ainda estou digerindo os fatos e agora o importante e ajudar a família das pessoas que se feriram”, garantiu.

Apesar das alegações, o delegado Ednelson Martins afirmou que não está convencido da inocência do empresário. “Nós já esperávamos esse tipo de depoimento. É evidente que ele ia negar. Então, o nosso trabalho não cessa com o depoimento dele”, disse o investigador, em entrevista coletiva.

“O simples fato de ele negar o racha com as imagens que nós temos e com as que estão sendo analisadas, não nos convence. Agora, não dá para afirmar isso [que era um racha] nós temos que trabalhar com provas técnicas”, ressaltou Martins.

O delegado explicou que, neste momento, não cabe pedir a prisão de Oliveira. Apesar disso, ele deverá ser indiciado por lesão corporal gravíssima, fuga do local do acidente e omissão do socorro.

O outro condutor filmado no suposto racha, o dentista Roberto Viotto, também prestou depoimento na quarta-feira e disse que passava em alta velocidade pelo local, mas não estava fazendo racha e não viu o acidente. Segundo disse ao delegado, quando notou que havia outro carro o seguindo em alta velocidade, ele passou a correr, pois achou que seria assaltado.