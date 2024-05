Saiba quem é Ray Figliuzzi, apontada como o novo amor de Belo

Semanas após a confirmação do fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa, o cantor Belo mostrou que falava sério ao dizer que está com a vida social ativa. Recentemente, uma fonte revelou que o cantor está conhecendo melhor a modelo e empresária Rayane Figliuzzi, de 26 anos.

Segundo uma publicação feita pelo Portal LeoDias, Ray, que está sendo chamada de “a segunda mulher” de Belo, tem 26 anos e se apresenta nas redes sociais como sendo empresária, modelo e influencer. Ela também já teria se relacionado com outros famosos, entre eles o ex-jogador de futebol Romário, o filho dele, o também jogador Romarinho e o melhor amigo dele, o zagueiro Fábio Braz.

Com Belo, as coisas começaram de forma diferente. O possível casal teria se conhecido durante um show particular e desde então seguem juntos. No entanto, diferente de Gracyanne que deixou claro para Belo sobre seu relacionamento com Gilson de Oliveira, o novo relacionamento do cantor pegou a influenciadora fitness de surpresa.

Os problemas da modelo não seriam só com a ex-esposa de Belo, mas também com a justiça já que em 2022 ela chegou a ser presa pela suspeita de integrar uma quadrilha especializada na clonagem de cartões.

Solteiro, mas não sozinho

Conforme publicado pelo Portal LeoDias, Ray foi apontada como affair de Belo, de quem inclusive teria ganhado um carro zero. O relacionamento entre os dois teria começado 4 meses atrás, quando o pagodeiro afirmou já estar separado de sua ex-mulher. Já acompanhado da nova companheira, Belo teria inclusive dado pistas da “solteirice” durante sua participação no cruzeiro promovido pela cantora Ludmilla.

Na ocasião, o cantor teria dito no palco que estava solteiro, porém os presentes no cruzeiro encararam a afirmação como uma brincadeira e não deram muita bola. No entanto, ao que tudo indica, ele já estava separado da ex-mulher e conhecendo Ray.