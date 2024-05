Solteiro, mas não sozinho: Affair de Belo é revelado e já dura quatro meses

Ao que tudo indica, a fila andou. Semanas após anunciar a separação da influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, o cantor Belo já está vivendo um novo affair. Conforme publicado pelo Extra, o cantor e a modelo Rayane Figliuzzi estão “se conhecendo melhor” há quatro meses, antes mesmo de Belo tornar sua separação pública.

Segundo o portal, uma fonte próxima à modelo revelou que ela garante que seu relacionamento com o cantor começou depois que ele já estava separado de Gracyanne: “Ela garante que não foi amante, que já conheceu Belo separado e não nega que os dois estejam vivendo um romance, que ela chama de relacionamento”.

A fonte ainda revela que a modelo está influenciando o estilo do cantor, que passou a usar roupas grifadas e mudou ligeiramente sua forma de se vestir. “Pode ver como ele está mais moderno, usando grife. Tem até look parecido com o dela”.

Ao que tudo indica, o clima pintou durante o cruzeiro promovido pela cantora Ludmilla. A modelo embarcou dias antes do cantor, que se apresentou junto de Lud no sexto dia da viagem. Inclusive, naquela ocasião, Belo revelou no palco que estava solteiro, mas sua declaração foi vista como uma “brincadeira”, uma vez que o fim de seu casamento ainda não era de conhecimento público.

Passado turbulento

Apesar de seu perfil e o perfil de Belo não terem interações nas redes sociais, é possível notar que a modelo tem entre seus contatos o empresário do cantor, tido por muitos como um dos causadores do término do casamento de Belo. Segundo declarações de Gracyanne Barbosa, ex-esposa do pagodeiro, o empresário Alfredo Santana foi um dos responsáveis pelo fim de seu casamento e pelo desgaste da relação já que ele “se metia demais” na relação dos dois.

Por sua vez, Ray também tem um passado envolto em polêmicas. Tida como companhia constante do rapper Tyga, durante a passagem dele pelo Rio de Janeiro em 2020, a modelo também tem problemas com a justiça. Segundo a publicação, Ray chegou a ser presa em 2022 sob a acusação de estelionato e suspeita de ser parte de uma quadrilha de clonagem de cartões de crédito.