A impactante profecia de Nostradamus sobre o rei Charles para 2024 e que mudaria tudo para sempre

O rei Charles III retomou sua agenda pública de forma mais natural após sua ausência intermitente desde o anúncio de sua terrível doença em janeiro passado. Nas últimas semanas, o monarca havia iniciado seu tratamento e, conforme anunciado pelo Palácio de Buckingham, vem progredindo. No entanto, o povo e o público ainda estão preocupados com seu estado de saúde.

O tema de uma possível abdicação não parou apesar do progresso em questões de saúde, especialmente devido às especulações sobre a alegada previsão de Nostradamus, que já antecipava o fim do reinado do antigo marido de Lady Di.

De acordo com as previsões que abrangem o ano de 2024, Nostradamus assegura que haverá a renúncia de um rei da Inglaterra, neste caso, Charles III. Assim afirmam as conhecidas cartas escritas pelo famoso profeta francês, que indicam uma iminente "expulsão forçada do rei das Ilhas".

Isso foi suficiente para os céticos e a imprensa mundial apontarem que ele é o atual rei da Inglaterra.

Segundo o Daily Mail, a profecia não termina aí aparentemente. O sucessor de Charles III seria “alguém que não terá a marca de um rei”. Isso, sem dúvida, gera muita expectativa sobre como o príncipe Harry poderia ser esse personagem misterioso.

No entanto, isso permanece como mera especulação sem fundamento, uma vez que a saúde do rei Charles III está claramente melhorando e, supondo que ocorra uma abdicação, a família real tem uma regra estrita a respeito.

Caso o rei Charles III abdique do trono do Reino Unido, o trono pertencerá ao herdeiro sucessor: o príncipe William e sua esposa Kate Middleton.