Sem acolhimento da família real, Harry se hospedará em hotel durante visita ao Reino Unido

Com um retorno agendado para o Reino Unido, o Príncipe Harry, desta vez, terá que se hospedar em um hotel durante sua visita ao país, após ser rejeitado por membros de sua própria família. A situação marca uma nova fase de isolamento para Harry dentro da dinâmica real.

A chegada do Duque de Sussex está prevista para o dia 8 de maio, coincidindo com a primeira aparição pública do Rei Charles III após o seu diagnóstico de câncer.

Apesar das circunstâncias familiares delicadas, Harry não encontrará abrigo em nenhuma das residências da família real. Este evento vem após Harry e sua esposa Meghan Markle renunciarem aos seus deveres reais em 2020 e se mudarem para os Estados Unidos.

Anteriormente residindo no Chalé de Frogmore, Harry agora encontra-se sem uma residência fixa na Inglaterra. O evento esportivo Invictus Games, criado por ele em 2014, que celebra seu décimo aniversário este ano, é o principal motivo de sua visita.

No entanto, a família real informou que não estará presente no evento. Além disso, um pedido de estadia no Castelo de Windsor em setembro foi negado devido à “falta de aviso prévio”, exacerbando a sensação de distanciamento entre Harry e a família real.

O Rei Charles, por sua vez, comunicou estar demasiadamente “ocupado” para se reunir com Harry. O monarca tem vários compromissos marcados, incluindo encontros com o primeiro-ministro britânico e outros eventos oficiais.

Segundo relatos, qualquer encontro entre Charles e Harry, se acontecer, será breve e provavelmente marcado por formalidades.

Charles III deu ordem que abalou profundamente Príncipe Harry

Vale lembrar que, recentemente, um episódio trouxe à tona a tensão persistente dentro da família real britânica, protagonizado por uma atitude severa do Rei Charles III que impactou profundamente seu filho, o Príncipe Harry. O desdobramento desta situação levou Harry a lágrimas, sinalizando a gravidade do ocorrido na perspectiva dele.

O Rei teria ordenado supostamente a retirada dos pertences de Harry da Frogmore Cottage, uma propriedade que havia sido um presente da Rainha Elizabeth II ao neto por ocasião de seu casamento com Meghan Markle.

Fonte: Caras