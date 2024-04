Charles III deu ordem que abalou profundamente Príncipe Harry

Recentemente, um episódio trouxe à tona a tensão persistente dentro da família real britânica, protagonizado por uma atitude severa do Rei Charles III que impactou profundamente seu filho, o Príncipe Harry. O desdobramento desta situação levou Harry a lágrimas, sinalizando a gravidade do ocorrido na perspectiva dele.

Uma decisão controversa

A controvérsia começou quando Rei Charles III ordenou supostamente a retirada dos pertences de Harry da Frogmore Cottage, uma propriedade que havia sido um presente da Rainha Elizabeth II ao neto por ocasião de seu casamento com Meghan Markle.

Esta residência, localizada na Grã-Bretanha, serviu como lar para o Príncipe enquanto ele residia no país. Segundo informações, o Rei solicitou que Harry devolvesse a casa para que outro membro da realeza pudesse ocupá-la.

A decisão do Rei Charles III foi percebida como um ato de vingança contra seu filho, que não esperava tal exigência, principalmente considerando seu status anterior de membro da realeza.

Tom Quinn, um especialista na realeza britânica, comentou que o ato de despejo da Frogmore foi um golpe devastador para Harry, que se sentiu injustiçado e extremamente magoado.

A reação emotiva de Harry, chorando ao ter que deixar a residência, destacou o impacto pessoal profundo dessa decisão. Para muitos observadores, essa situação pode parecer apenas um capricho de um ‘garoto rico’, mas para Harry, representa uma sequência de desafios e percepções de ser uma vítima perene.

Este episódio não apenas ressalta as complexidades e as tensões dentro da família real, mas também coloca em evidência a luta de Harry em reconciliar seu passado e presente, frequentemente sentido como atacado ou marginalizado dentro do próprio círculo familiar.

Fonte: Terra