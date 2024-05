Netflix: atores de Bridgerton e Capitão América estão nesta série de grande sucesso

Foi confirmado que Jonathan Bailey, da série Bridgerton, e Hayley Atwell, de Capitão América, vivem os novos personagens da 3ª temporada de Heartstopper, da Netflix.

ANÚNCIO

Enquanto, Hayley Atwell se junta à família Nelson como a tia de Nick, Diane, que o leva para passar as férias de verão em Menorca e tem alguns conselhos difíceis para dar sobre seu relacionamento.

O ator Jonathan Bailey interpreta Jack Maddox, um classicista famoso do Instagram e crush do Charlie. Mas, é preciso se contentar com pouco, já que o famoso faz apenas uma aparição especial na série da Netflix.

Recomendados

Na 3ª temporada de Heartstopper, Hayley Atwell interpreta a tia de Nick (Divulgação/Netflix)

Além deles, Eddie Marsan, que esteve em Back to Black e Ray Donovan, também confirmou que está no elenco da série da Netflix.

Na 3ª temporada de Heartstopper, Eddie interpreta Geoff, um personagem querido pelos fãs das histórias em quadrinhos. Ele é o terapeuta sábio e direto de Charlie.

Mais detalhes sobre Heartstopper

Os três novos reforços no elenco da série deixaram a escritora Alice Oseman entusiasmada: “Foi uma alegria absoluta ver o talento de Hayley, Eddie e Jonathan ao lado do nosso elenco”, disse ela, que está ansiosa pela estreia da nova temporada.

Mas, os detalhes não param por aí. A 3ª temporada de Heartstopper está prevista para outubro de 2024 e conta com 8 episódios inspirados na série de livros de mesmo nome.

Desta vez, Nick e Charlie passam por novos dilemas e com o fim das férias de verão precisam enfrentar o começo das aulas e também os desafios de escolher qual caminho tomar em direção à universidade.

Nesta nova temporada da série da Netflix, os personagens também entendem mais uns sobre os outros e sobre os seus relacionamentos.

Kit Connor, Joe Locke, William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Leila Khan, Rhea Norwood e Jenny Walser estão no elenco principal de Heartstopper.