Fernanda do BBB 24 revela como se converteu: “Vi a igreja toda preta, igual boate”

Fernanda Bande, ex-participante do BBB 24, revelou como se tornou evangélica. Segundo a confeiteira, o que te chamou a atenção foram as luzes e o barulho. Ela também disse que se sentiu bem ao entrar, e desde então começou a participar dos cultos da CEI, igreja localizada em Itaipu, Niterói (RJ).

ANÚNCIO

“Mesmo sendo católica e estudando em escola de freiras (São Vicente), não me ligava à crença. Quando descobri minha igreja atual fiquei toda arrepiada. Não conhecia ninguém ali, mas, quando vi o show e a igreja toda preta parecendo o Rock in Rio, com luzes e raio laser, igual a boate, entrei. Do nada, já estava toda arrepiada, tipo um gato, e já estava ajoelhada. Fiquei louca com aquilo ali”, disse a ex-BBB.

Fernanda comenta que ainda está aprendendo sobre o evangelho, e que não foi um exemplo para os cristãos durante o reality que participou.

Recomendados

“ME enxergo como evangélica por opção, mas não por conhecimento. Eu não conheço todo o evangelho. Estou numa caminhada, ainda aprendendo. Peco, xingo, bebo... Não posso chegar e levantar uma bandeira para que os outros evangélicos não se sintam representados por mim”.

Ainda sobre sua postura e sobre o estilo de vida, a ‘Loba’ disse que não liga para as críticas, que comentam o fato dela ser evangélica e ter feito publicidades de lingerie.

“Acho uma bobeira [os comentários]. É um trabalho. Antes de eu me divorciar, eu tinha comprado uma lingerie nova. Achava que iria usar no finalzinho do casamento, tinha alguma esperança de voltar. Eu não usei. Peguei meu último centavo e paguei uma diária num hotelzinho para fazer umas fotos com ela. Mandei as fotos para a marca contando minha história e eles gostaram de mim. Me chamaram para trabalhar como modelo. Eu estava sem dinheiro nenhum e comecei a parceria com eles, que entenderam meu momento, que eu precisava da grana”.

*Com informações de Extra.