Netflix: o encantador filme que adoçará a sua vida

A Netflix continua apostando pela variedade em seu extenso catálogo. O gigante do streaming oferece centenas de opções de séries e filmes que diariamente atraem milhares de fãs e novos assinantes.

É um filme cheio de dramas e amor

Entre todas as opções para assistir e passar um bom momento, a Netflix tem um filme que se tornou um dos favoritos dos fãs de comédias românticas no mundo do entretenimento.

Trata-se de Uma Confeitaria para Sarah, uma opção ideal para uma tarde de relaxamento e descanso. É um filme que está totalmente disponível na Netflix, dirigido por Eliza Schroeder e desde sua estreia em 2020 continua atraindo espectadores em todo o mundo.

Uma Confeitaria para Sarah é um filme que dura apenas uma hora e meia, e pode ser uma das produções mais recomendadas para os amantes de comédia romântica e drama.

Uma Confeitaria para Sarah: um filme que prova que os sonhos se realizam

Com as atuações estelares de Shelley Conn, Rupert Penry-Jones e Shannon Tarbet, o filme britânico Uma Confeitaria para Sarah promete trazer uma inspiradora história de amor que consegue unir a família e fazer com que os sonhos se realizem.

"Com a ajuda de sua avó e de uma velha amiga, uma jovem decide realizar o sonho de sua falecida mãe de abrir uma confeitaria em Londres", revela a sinopse oficial na Netflix.

Além disso, a sinopse oficial do filme diz o seguinte: “Determinada a realizar o sonho de sua falecida mãe de abrir Uma Confeitaria para Sarah, a jovem Clarissa pede ajuda à melhor amiga de sua mãe, Isabella, e à sua excêntrica avó, Mimi. Essas três gerações de mulheres precisarão superar a dor, as dúvidas e as diferenças para honrar a memória de sua amada Sarah enquanto embarcam em uma jornada para estabelecer uma loja em Londres cheia de amor, esperança e coloridos bolos”.