‘Gravíssimo’: vocalista do grupo Molejo tem piora no quadro de saúde

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, segue internado tratando um câncer inguinal, no RJ

O estado de saúde do cantor do grupo Molejo, Anderson Leonardo, de 51 anos, teve uma piora nesta sexta-feira e é considerado gravíssimo, de acordo com os médicos do Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Anderson trata de um câncer inguinal desde 2022 e no final de março teve que ser internado na UTI por conta de um quadro de insuficiência renal. No início de abril precisou ser internado novamente, em quarto normal, para retomar o tratamento de imunoterapia, mas no começo da semana teve que voltar para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

“O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade”, informou o boletim assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade hospitalar, no começo da semana.

Doação de sangue

Ontem, o músico Claumirzinho Gomes gravou um vídeo pedindo que as pessoas doem sangue para Anderson Leonardo e pediu aos fã e pediu aos amigos que orem pelo amigo, que luta contra um câncer. “Ontem, o Anderson teve que ser removido para a UTI para ter um tratamento mais eficaz, para ser monitorado e controlar algumas coisas que estão acontecendo com ele. Então a gente precisa de oração e pensamento positivo de vocês para esse momento delicado. Ainda não acabou.”