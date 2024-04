3 dramas coreanos em que a protagonista é mais velha que o protagonista masculino

Son Ye-jin e Jung Hae-in em 'Something in the Rain'

As séries coreanas que mostram uma bela mulher madura e um homem mais jovem se apaixonando completamente estão ganhando popularidade como subgênero entre os espectadores.

Estes k-dramas, também conhecidos como romances com noonas, têm apresentado algumas das histórias de amor mais emocionantes e comoventes enquanto abordam temas importantes.

3 séries coreanas românticas em que a mulher é mais velha que o homem

Portanto, se você gosta de ‘doramas’ românticos em que a protagonista é mais velha que o galã, continue lendo para descobrir três ideais para se apaixonar e lembrar que não há idade para o amor entre adultos.

‘Something in the Rain’ (2018)

Jung Hae In e Son Ye Jin lideram com uma química de sonho neste romântico k-drama. A história começa quando Seo Joon Hee retorna à Coreia do Sul após um tempo no exterior e se reencontra com Yoon Jin Ah, a melhor amiga de sua irmã mais velha e a mulher pela qual ele esteve apaixonado a vida toda.

Joon Hee continua fascinado por Jin Ah e mostra a ela que o menino que conheceu no passado agora é um homem com idade para ser seu parceiro de vida. No entanto, eles estão em uma sociedade onde as diferenças de idade entre os casais são muito mal vistas, especialmente se a mulher for mais velha.

A família dela se opõe fortemente ao seu romance. Ji Ah se sente presa entre se conformar com as normas da sociedade ou ouvir seu interior; no entanto, enquanto todos ao seu redor estão descontentes com seu relacionamento, ela e Joon Hee lutam para levar adiante seu relacionamento amoroso.

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix / Viki

‘Encontro’ (2018)

Song Hye Kyo e Park Bo Gum são as estrelas desta encantadora série. A trama começa quando a reservada Cha Soo Hyun, uma diretora executiva de um hotel que está passando por um divórcio enquanto lida com sua mãe e sua sogra, conhece o jovem Kim Jin Hyuk em uma viagem a Havana.

Jin Hyuk é um homem sereno e despreocupado. Ele aceita a vida como ela vem e está em Cuba para aproveitar ao máximo seus dias antes de começar a trabalhar. Ele é capaz de fazer tudo o que ela não pode, mas passam ótimos momentos juntos depois de se encontrarem em sua viagem ao país insular.

Ambos se reencontram mais tarde quando ele consegue um emprego em seu hotel. A amizade entre eles logo se transforma em uma atração irresistível. Ao lado de Jin Hyuk, Soo Hyun se sente pronta para soltar sua excessiva cautela e começar a viver a vida exatamente como deseja.

Episódios: 16

Onde assistir: Viki

‘Romance Is a Bonus Book’ (2019)

Lee Jong Suk e Lee Na Young estrelam essa adorável história de amor. A narrativa começa seguindo Kang Dan Yi, uma mãe solteira que luta para se manter e não consegue encontrar emprego com suas qualificações. Em meio a essa situação, ela se reencontra com Cha Eun Ho, um jovem que ela cuidou quando criança.

Agora ele leva uma vida diferente de Dan Yi: é um autor de sucesso, editor de uma editora e professor de literatura. No entanto, algo que ele não sabe é que ela foi sua primeira paixão. Enquanto esconde suas dificuldades, a protagonista aceita um trabalho como estagiária na empresa onde Eun Ho é chefe.

Com grande confiança e muito orgulho, ele não hesita em recomeçar e a apoia a cada passo. Enquanto ela aprende a se empoderar, surge entre eles um belo romance onde compreendem que a afinidade é o que determina o sucesso de um casal e não a diferença de idade.

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix