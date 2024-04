Da obsessão à prisão: uma brasileira foi condenada por assediar Harry Styles

Vários foram os casos de personalidades do show business que foram vítimas de assédio por parte de seus fãs, alguns dos quais, apesar de terem pouca complexidade, continuam sendo um problema, e outros casos que foram bastante traumáticos, como o exemplo de John Lennon, que foi assassinado pelo fã dos Beatles, Mark Chapman, pelo simples desejo de se destacar e entrar para a história da mítica banda britânica.

Desde a sua incursão na música com o One Direction, Harry Styles tornou-se uma das personalidades mais destacadas e queridas por milhões de fãs. No entanto, esse fanatismo excedeu e tornou-se uma obsessão para Myra Carvalho, uma brasileira de 35 anos.

Condenada a prisão por enviar 8 mil cartas

A informação do The Sun explicou que a mulher foi condenada a 14 semanas de prisão depois de admitir que enviou mais de 8 mil cartas de amor para o cantor "As It Was" em menos de um mês para sua casa no norte de Londres.

O veículo citado indicou que a sul-americana foi detida em um hotel em Earls Court, no oeste de Londres, depois de ter se hospedado lá após viajar de seu país para entregar algumas das cartas pessoalmente na casa de Styles.

O Promotor afirmou que o assédio de Carvalho teve um "efeito substancial nas atividades cotidianas habituais do denunciante" e que ele sofreu um grande "impacto". Em suas declarações à Scotland Yard, a mulher revelou que sua família no Brasil não sabia que ela tinha viajado para lá e manifestou ter "impulsos sexuais" em relação ao cantor.

Devido ao incidente, Harry Styles ficou chocado, conforme detalhou uma fonte ao The Sun. Além disso, entre seu círculo íntimo, o cantor de 30 anos teria comentado que pretende reforçar sua segurança e a de sua parceira, Taylor Russell.