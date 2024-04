Kate Middleton às acusações de Meghan Markle

A família real britânica tem estado envolvida em várias polêmicas há algum tempo, especialmente depois que Harry e Meghan Markle deixaram o Reino Unido. Um dos momentos mais delicados na relação entre eles e o resto da família foi após a estreia do documentário da Netflix.

‘Harry e Meghan’ tornou-se um sucesso na plataforma e lá os duques de Sussex revelaram algumas de suas experiências como parte da monarquia e as razões que os levaram a renunciar à coroa.

No documentário, o casal decidiu ‘contar a sua verdade’ e ao longo dos episódios revelam como foi o tratamento racista que Meghan recebeu não apenas da imprensa, mas também dos membros da família real.

Nesse sentido, a esposa de Harry contou sobre o primeiro encontro com Kate Middleton, afirmando que ela foi tão fria quanto costuma ser durante os protocolos diplomáticos aos quais estão acostumados, pois, embora tenha tentado abraçá-la, não recebeu o mesmo afeto.

Além disso, ela afirmou que desde que começou seu romance com Harry foi comparada com a esposa do príncipe William, a ponto de considerar o suicídio em algumas ocasiões, mas a própria realeza a impediu para não ser prejudicada.

Resposta de Kate Middleton a Meghan Markle

E apesar de todas as acusações e reações negativas que surgiram naquele momento contra ela quando o documentário veio à tona, a princesa de Gales decidiu não emitir nenhuma palavra sobre isso.

Mesmo nessa ocasião, ela posou em um dos salões do Palácio de Buckingham para celebrar o Natal, com um leve sorriso e mãos entrelaçadas, cercada por enfeites característicos da temporada, como se não houvesse nenhum problema na família real naquele momento.

A princesa de Gales usava um vestido sofisticado vermelho, de comprimento midi e mangas de tule cheias de lantejoulas, da marca Needle & Thread. Ela complementou seu visual com cabelos soltos e levemente ondulados.

Como parte de sua joalheria, ela usava brincos com diamantes e rubis, e seu histórico anel de noivado.

Desta forma, os meios de comunicação internacionais e as redes sociais consideraram que essa foi a sua delicada resposta aos duques, com os quais ainda mantém distância.

E essa situação persiste até agora, apesar dos rumores de que Harry e Meghan estariam tentando se aproximar de William e Kate, especialmente após o anúncio da princesa de Gales de que está em tratamento contra o câncer.