“Você ‘quebrou’ meu coração”: as melhores reações ao anúncio da gravidez da namorada de Henry Cavill

Natalie Viscuso e Henry Cavill estão esperando seu primeiro filho, como foi visto em uma das aparições públicas do casal, onde ela exibia uma barriga proeminente. E no meio dos parabéns, há uma lamentação na Internet ao ver que seu “namorado”, o segundo homem mais bonito do mundo depois de um dos integrantes do BTS, está esperando um bebê.

Claro, no meio dos parabéns e de tudo o que se deseja aos pais de primeira viagem, algumas fãs do ator britânico, um dos homens mais desejados do mundo, não podem deixar de... lamentar e fazer memes sobre a notícia.

Uma que é confirmada: apesar de todos shipparem Cavill com Shakira e até inventarem 'cornos' para ele, as imagens são contundentes.

Recomendados

"Eu vendo que Henry Cavill será pai e eu não sou a progenitora de seu filho", "Henry Cavill vai ser pai e não comigo, não há mais bons dias", "Como assim Henry Cavill vai ser PAI A MORTE É IMINENTE", "Boa segunda-feira, exceto para Henry Cavill que acabou de partir meu coração"

henry cavill va a ser papá pic.twitter.com/xd5e5R9tO8 — Pandora (@mxrivi) April 15, 2024

CÓMO ASÍ QUE HENRY CAVILL VA A SER PADRE Y YO NO SERÉ LA PROGENITORA DE ESE BEBÉ!? pic.twitter.com/LJ5zpYDxtn pic.twitter.com/VS8PDWTI0d — ᴀᴅ ᴮʳᶦᵈᵍᵉʳᵗᵒⁿ ᵉʳᵃ 🐝 (@LadyAd12) April 15, 2024

Henry Cavill va a ser papá...SI MI DESTINO ES SER MADRASTRA, SERÉ LA MEJOR! pic.twitter.com/8a3FFcD5qc — Alejandro* (@AlejVillalobos) April 15, 2024

Mi Henry Cavill va a ser Papá. pic.twitter.com/DomkdANZDf — Mensajera del Sabor ✨1️⃣4️⃣ (@princezconsueIa) April 15, 2024

La esposa de Henry Cavill anuncia que esta embarazada

yo toda 💅🐶: pic.twitter.com/2FcPRacGxg — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) April 15, 2024

Quem é Natalie Viscuso, a mãe do futuro filho de Henry Cavill

Ela é uma executiva muito importante na televisão americana. É vice-presidente de Televisão e Estúdios Digitais na Legendary Pictures, responsável por sucessos como 'Duna', 'Círculo de Fogo' e 'Godzilla vs Kong'. Ela está com Henry há três anos, desde que foram vistos juntos.

Depois, eles apareceram juntos na estreia de 'Enola Holmes'. Ela já tem mais de 160 mil seguidores no Instagram e compartilha apenas fotos em estreias com Henry e algumas notícias sobre sua carreira ou a do seu namorado.

Por enquanto - e talvez tendo um grande senso de preservação e privacidade - ela limitou os comentários de seu Instagram. Sua última aparição com Henry foi na estreia de ‘Argylle’.