Shakira reflete sobre o significado de seu novo álbum

Shakira conseguiu renovar seu estilo e se tornar novamente uma artista empoderada após o lançamento de ‘Las mujeres ya no lloran’, seu novo trabalho fonográfico com o qual pretende se posicionar novamente como uma das cantoras mais populares da atualidade.

Shakira e a forte mensagem que poderia desencadear uma nova guerra contra Gerard Piqué

Shakira insiste que ela não cometeu nenhum erro durante sua história de amor com Gerard Piqué, na verdade, ela não se arrepende de ter confiado no catalão. Em 22 de março, ela lançou seu novo álbum de estúdio, com 16 músicas que marcaram um antes e um depois. Cada vez mais pessoas estão tomando o seu lado, algo que trouxe alegria para a cantora. Além disso, ela também revelou que irá protagonizar uma turnê mundial, depois de vários anos sem fazê-lo.

A artista colombiana insiste que conta com o apoio de sua família, apesar de ter que lidar com situações que começaram sendo um mistério. "Pela primeira vez tenho que lidar com muitas coisas como mãe solteira, mas meus filhos são meu grande apoio. Às vezes é uma sorte não ter um marido, porque ele estava me arrastando para baixo". Seu novo álbum reflete sobre tudo o que Shakira teve que fazer para superar a dor que sentiu ao romper com Gerard Piqué.

A artista colombiana reflete sobre o significado de seu novo álbum de estúdio

Além disso, também afirma que não quer viver no ressentimento, mas chegar a esse ponto não tem sido fácil. "Tento tirar o máximo proveito das experiências traumáticas e, sabe, tento transformar minhas próprias frustrações, como minha raiva e desilusão, em algo produtivo, como criatividade, resistência e força".