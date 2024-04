O filho de Cristiano Ronaldo já tem uma paixão e é parente de um dos maiores rivais do ‘Bicho’

O mundo do futebol pode ser irônico em certos pontos da vida. Cristiano Ronaldo teve uma rivalidade amigável com seu colega Luis Suárez, o ‘Bicho’ representava o Real Madrid e ‘Lucho’ o FC Barcelona.

Uma década depois, seus caminhos podem se cruzar novamente, mas fora dos campos de futebol. Aparentemente, seus filhos estariam desenvolvendo uma relação amigável que poderia se transformar em algo mais, apesar de sua pouca idade.

Nas redes sociais, começou a circular o rumor de que Cristiano Ronaldo Jr e Delfina Suárez estão se comunicando através das redes sociais. Apesar de serem adolescentes, eles estariam compartilhando fraternalmente uma ligação.

Quem é Delfina Suárez?

A filha do jogador uruguaio premiado está atualmente radicada nos Estados Unidos, pois o "Mordelón" joga no Inter Miami.

Suárez, de 35 anos e ex-atacante do Atlético de Madrid, está casado há 13 anos com Sofia Balbi, com quem teve quatro filhos: Delfina, Lautaro e Benjamín.

Delfina nasceu em 2010, tem raízes uruguaias e neerlandesas. No próximo dia 5 de agosto, ela completará 14 anos.

No caso de CR Jr, ele faz parte do Al Nassr e está se preparando para se tornar um futuro craque no futebol mundial. Pensar que ele poderia se ligar a Delfine nos faz lembrar de um dos casais mais midiáticos do futebol, após o que aconteceu entre a filha de Maradona e Sergio Agüero.