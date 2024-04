O drama que você deve assistir antes que seja removido da Netflix em 18 de abril: vai te emocionar com sua trama

Durante a terceira semana de abril, a Netflix vai lançar vários filmes interessantes para conquistar seus usuários, como Rebel Moon (Parte dois): A guerreira que deixa marcas.

No entanto, também neste período, a plataforma irá remover vários filmes de seu catálogo, incluindo um emocionante drama lançado no Festival Internacional de Cinema de Berlim em 2019.

Sobre o que é o drama inspirador?

Trata-se de Um Inverno em Nova York, um filme co-produzido entre Dinamarca, Canadá, Suécia, Alemanha, Reino Unido, EUA e França, escrito e dirigido pela cineasta dinamarquesa Lone Scherfig.

Recomendados

A produção conta uma história atual sobre um grupo de pessoas comuns que lutam para encontrar a ajuda, esperança e amor de que tanto precisam vivendo na Grande Maçã.

A trama começa com Clara, uma jovem mãe e dona de casa que pega seus dois filhos pequenos e foge de sua cidade para Nova York para que a cidade a esconda de seu marido policial abusivo.

No entanto, quando o carro deles é confiscado, a família precisa enfrentar uma dura realidade: viver na rua. Em seu pior momento, Clara percebe que não está sozinha através de seus encontros com os outros.

Cena do filme 'Um Inverno em Nova York' | HANWAY FILMS (HANWAY FILMS)

As almas generosas que ela conhece fazem-na acreditar que haverá um amanhã melhor e oferecem alguns momentos de graça enquanto ela luta para sobreviver no inverno hostil de Nova York.

Entre as pessoas que lhe oferecem amizade está Alice, uma enfermeira e terapeuta amadora exausta e gentil. Também Jeff, um jovem que passa de um emprego para outro e luta para encontrar um lugar ao qual pertencer.

Eles se tornam em seus improváveis "anjos" ao dar-lhe abrigo junto com seus filhos no restaurante russo do excêntrico Timofey, dirigido pelo ex-presidiário Marc, que busca reabilitar sua vida.

Além disso, ela faz amizade com o solitário advogado John Peter. Assim como ela, que inicialmente se alimenta e aos seus filhos invadindo recepções, todos eles estão presos em papéis e rotinas.

Nenhum é capaz de encontrar um caminho melhor. No entanto, enquanto o grupo se une e Clara e Marc se apaixonam, eles entendem que a libertação e a esperança estão na bondade dos outros.

Cena do filme 'Um Inverno em Nova York' | HANWAY FILMS (HANWAY FILMS)

Quem atua ?

“Um Inverno em Nova York é estrelado por um elenco talentoso de estrelas de Hollywood. Zoe Kazan liderou a trama interpretando Clara Scott. Enquanto isso, Tahar Rahim interpretou Marc.”

Andrea Riseborough deu vida a Alicia; Caleb Landry Jones fez o mesmo no papel de Jeff. O famoso Bill Nighy interpretou Timofey e Jay Baruchel mostrou seu talento como John Peter.

O restante do elenco foi composto por Esben Smed (Richard Scott), Jack Fulton (Anthony Scott), Finlay Wojtak-Hissong (Jude Scott), Nicolaj Kopernikus (Sergei) e Rodrigo Fernandez-Stoll.

Cena do filme 'Um Inverno em Nova York'| HANWAY FILMS (HANWAY FILMS)

Quando é que sai da Netflix?

Um inverno em Nova York será removido da Netflix na próxima quinta-feira, 18 de abril de 2024. Portanto, o público tem até esta quarta-feira, dia 17, para assistir ao filme pela última vez na plataforma.