BBB 24: finalistas vão à loucura ao ver torcida reunida

A grande final do BBB 24 está no ar e em poucos instantes descobriremos quem será o grande campeão da edição deste ano, que levará para casa o maior prêmio da história do programa. Enquanto aguardam o resultado, os três finalistas, Davi, Isabelle e Matteus, acompanham os melhores momentos da edição e recebem as homenagens da produção.

Com direito a um vídeo especial com os melhores momentos de cada participante desde sua entrada na casa mais vigiada do Brasil, cada um dos protagonistas da edição tiveram a chance de ter um breve contato com a torcida e receber um gostinho do que os aguarda após a saída da casa do BBB.

Davi foi o primeiro a receber as homenagens. Em meio a seus melhores momentos na casa, algumas revelações também foram feitas, com direito até mesmo a pessoas falando mal do brother pelas costas. Ao final, Davi foi surpreendido com uma imagem diretamente de Salvador, onde uma verdadeira multidão se reuniu para torcer pelo brother.

Em seguida, foi a vez de Isabelle ser homenageada pela produção e rever sua trajetória pelo programa. Reforçando suas origens e deixando claro o amor por sua cultura e pela dança, a Cunhã se emocionou ao relembrar os momentos iniciais no confinamento e a força de sua amizade com Davi.

Para finalizar, a sister não conseguiu segurar a emoção e foi à loucura quando imagens de sua torcida reunida no Largo de São Sebastião, em Manaus. Em meio a muita festa e comemoração, Isabelle reconheceu sua foto em estampada em diversas camisetas e não conteve as lágrimas ao ver a presença das figuras do Boi Garantido e Boi Caprichoso reunidos.

Por fim, foi a vez de Matteus revisitar sua trajetória na competição e até mesmo acabar em uma saia justa depois que imagens de seus dois relacionamentos na casa apareceram no VT. Finalizando as homenagens, imagens da torcida do brother diretamente de Alegrete, no Rio Grande do Sul, foram compartilhadas e, novamente, levaram Matteus às lágrimas.

Neste momento, os participantes seguem aguardando para descobrir quem levará o prêmio que ultrapassa a marca dos R$3 milhões.