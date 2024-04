BBB 24: Brothers e sister capricham na beca para a grande final

À espera do anúncio da grande final, os brothers se reuniram na sala da casa mais vigiada do Brasil pela última vez, enquanto aguardam o apresentador Tadeu Schmidt dar o veredicto final do público.

Mas esta vez, fizeram questão de caprichar na beca para sair em grande estilo. Isabelle optou seu vestido longo vermelho, enquanto Davi e Matteus também optaram por um paletó para a grande final.

Aguardando do lado de fora para a festa da grande final, todos os brothers e sisters que passaram pelo programa, inclusive Wanessa Camargo, que por ter sido expulsa não poderia ter sido convidada — Boninho quebrou a regra dessa vez —também capricharam nos looks.

Yasmin Brunet tirou o ar dos participantes ao aparecer com um vestido transparente decorado com conchinhas do mar. Outra que chamou a atenção foi Pitel, que usou um look em Filé, a renda produzida em Alagoas por seu amigo de infância.