Meghan Markle Meghan Markle quebra todas as regras da realeza e impacta as redes com um vestido sexy (Chris Jackson/Getty Images)

Os duques de Sussex continuam a viver as suas vidas, alheios a todos os problemas que a coroa britânica enfrentou nos últimos meses com as doenças do rei Charles III e Kate Middleton. Afastados da família real desde 2020, o príncipe Harry e Meghan Markle estão totalmente focados na sua própria agenda americana.

Meghan Markle brilha em Palm Beach com um vestido decotado muito sensual

Nesse sentido, neste fim de semana os levou até Palm Beach, em Miami, onde o duque de Sussex participou de uma partida de polo ao lado de seu grande amigo Nacho Figueras. Naquela mesma noite, foi realizada um jantar de caridade no qual Meghan Markle exibiu uma imagem muito sexy.

Há poucas fotografias do evento, pois foi totalmente privado e só tivemos acesso a duas imagens que Figueras compartilhou em suas redes sociais, mas nelas podemos ver que para esse jantar a duquesa de Sussex escolheu um vestido justo de cor preta. Um design que seus fãs não demoraram em identificar, apesar das poucas fotografias, como uma criação da St. Anti, uma casa de moda australiana que conquistou artistas como Rosalía e Kendall Jenner.

O vestido é uma criação de St. Anti e está avaliado em mais de 400 euros

Meghan Markle usou o modelo Hudson, um design longo midi, com decote nas costas, abertura lateral, fecho de zíper lateral e um decote assimétrico. Feito com uma mistura de lã de origem responsável, esta peça tem um preço aproximado de 440 euros e ainda está à venda no site da St. Agni.

A duquesa de Sussex combinou seu estilo com um par de sapatos da Mach & Mach e brincos vintage da Dior. Essas informações foram fornecidas pelo círculo de Meghan Markle, já que é impossível saber o que ela está usando apenas com duas fotografias.